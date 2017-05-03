Архангельск: Спорт

Юные северяне боролись за главный трофей против хозяев, а также теннисистов из Мурманска, Полярных Зорей, Североморска и Кандалакши.
Все четверо воспитанников ГАУ АО «Водник» стали призерами: Сапегина Алина (девочки до 13 лет) и Стародубенко Дарья (девушки до 15 лет) довольствовались бронзовыми наградами, Дяченко Петр (мальчики до 13 лет) и Лойтер Степан (юноши до 15) стали победителями соревнований.
В чемпионате города Архангельскую область представляли Стародубенко Елена и Смердов Андрей, однако они проиграли уже на ранних стадиях турнира и не смогли побороться за победу.