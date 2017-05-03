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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юные архангелогородцы стали призёрами первенства по теннису в Мончегорске

С 28 по 30 апреля в Мурманской области состоялось первенство и чемпионат города по теннису. Впервые, по приглашению организаторов, в турнире приняли участие и архангельские спортсмены.
Юные северяне боролись за главный трофей против хозяев, а также теннисистов из Мурманска, Полярных Зорей, Североморска и Кандалакши.

Все четверо воспитанников ГАУ АО «Водник» стали призерами: Сапегина Алина (девочки до 13 лет) и Стародубенко Дарья (девушки до 15 лет) довольствовались бронзовыми наградами, Дяченко Петр (мальчики до 13 лет) и Лойтер Степан (юноши до 15) стали победителями соревнований.

В чемпионате города Архангельскую область представляли Стародубенко Елена и Смердов Андрей, однако они проиграли уже на ранних стадиях турнира и не смогли побороться за победу.
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автор: tennis29
просмотров: 57
дата: 03.05.17 | 10:42
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