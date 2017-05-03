Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Юные архангелогородцы стали призёрами первенства по теннису в Мончегорске С 28 по 30 апреля в Мурманской области состоялось первенство и чемпионат города по теннису. Впервые, по приглашению организаторов, в турнире приняли участие и архангельские спортсмены. Юные северяне боролись за главный трофей против хозяев, а также теннисистов из Мурманска, Полярных Зорей, Североморска и Кандалакши.



Все четверо воспитанников ГАУ АО «Водник» стали призерами: Сапегина Алина (девочки до 13 лет) и Стародубенко Дарья (девушки до 15 лет) довольствовались бронзовыми наградами, Дяченко Петр (мальчики до 13 лет) и Лойтер Степан (юноши до 15) стали победителями соревнований.



В чемпионате города Архангельскую область представляли Стародубенко Елена и Смердов Андрей, однако они проиграли уже на ранних стадиях турнира и не смогли побороться за победу. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: tennis29 просмотров: 57

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