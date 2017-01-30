Архангельск: Спорт

Принять участие в спортивном празднике приедут юные спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Вологды и Сыктывкара.
Соревнования состоятся сразу в трех возрастных группах — 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р.
Международная сеть детских футбольных школ "Юниор" является крупнейшей частной футбольной школой как в России, так и в СНГ. На сегодня открыто 344 школы в 181 городе, в которых занимается почти 26 тысяч детей. Особенностью школы является возраст, с которого начинается подготовка юных футболистов - 3 года.