Архангельск: Спорт

Сразу две юношеские команды «Водника» отправились на берега Волги, где в ближайшие дни стартуют финальные турниры Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом.
Команде «Водник-2002», которая в последние два сезона входит в тройку сильнейших команд России по своему возрасту, в Димитровграде предстоит сыграть со своими сверстниками из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Кировской областей, Хабаровского и Красноярского краев.
«Водник-2004» в Ульяновске будет бороться за лидерство в своей возрастной группе с юными хоккеистами из Новосибирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей, Красноярского и Хабаровского краев.
Расписание игр «Водник-2002»:
12 февраля (воскресенье)
12:30 «Водник» - «Кузбасс»
13 февраля (понедельник)
10:00 «Водник» - «Сибсельмаш»
14 февраля (вторник)
7:30 «Родина» - «Водник»
15 февраля (среда)
10:00 «Водник» - «СДЮСШОР-Волга»
16 февраля (четверг)
7:30 Сб. Свердловской области – «Водник»
17 февраля (пятница)
12:30 «Енисей» - «Водник»
Расписание игр «Водник-2004»:
12 февраля (воскресенье)
11:30 «Водник» - «Сибсельмаш»
13 февраля (понедельник)
10:00 «Торпедо» - «Водник»
14 февраля (вторник)
13:00 «Водник» - Сб. Нижегородской области
15 февраля (среда)
10:00 «Енисей» - «Водник»
17 февраля (пятница)
10:00 «Водник» - «Родина»
18 февраля (суббота)
8:00 «Ерофей» - «Водник»
19 февраля (воскресенье)
11:30 «СДЮСШОР-Волга» - «Водник»