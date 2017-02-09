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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Юные «водники» отправились на всероссийский турнир в Ульяновскую область

Сразу две юношеские команды «Водника» отправились на берега Волги, где в ближайшие дни стартуют финальные турниры Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом.
Команде «Водник-2002», которая в последние два сезона входит в тройку сильнейших команд России по своему возрасту, в Димитровграде предстоит сыграть со своими сверстниками из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Кировской областей, Хабаровского и Красноярского краев.

«Водник-2004» в Ульяновске будет бороться за лидерство в своей возрастной группе с юными хоккеистами из Новосибирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей, Красноярского и Хабаровского краев.

 Расписание игр «Водник-2002»:

 12 февраля (воскресенье)
 12:30 «Водник» - «Кузбасс»

 13 февраля (понедельник)
 10:00 «Водник» - «Сибсельмаш»

 14 февраля (вторник)
 7:30 «Родина» - «Водник»

 15 февраля (среда)
 10:00 «Водник» - «СДЮСШОР-Волга»

 16 февраля (четверг)
 7:30 Сб. Свердловской области – «Водник»

 17 февраля (пятница)
 12:30 «Енисей» - «Водник»


 Расписание игр «Водник-2004»:

 12 февраля (воскресенье)
 11:30 «Водник» - «Сибсельмаш»

 13 февраля (понедельник)
 10:00 «Торпедо» - «Водник»

 14 февраля (вторник)
 13:00 «Водник» - Сб. Нижегородской области

 15 февраля (среда)
 10:00 «Енисей» - «Водник»

 17 февраля (пятница)
 10:00 «Водник» - «Родина»

 18 февраля (суббота)
 8:00 «Ерофей» - «Водник»

 19 февраля (воскресенье)
 11:30 «СДЮСШОР-Волга» - «Водник»
 
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автор: Istorik
просмотров: 80
дата: 09.02.17 | 16:17
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