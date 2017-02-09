Архангельск: Спорт

Сразу две юношеские команды «Водника» отправились на берега Волги, где в ближайшие дни стартуют финальные турниры Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом.

Команде «Водник-2002», которая в последние два сезона входит в тройку сильнейших команд России по своему возрасту, в Димитровграде предстоит сыграть со своими сверстниками из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Кировской областей, Хабаровского и Красноярского краев.



«Водник-2004» в Ульяновске будет бороться за лидерство в своей возрастной группе с юными хоккеистами из Новосибирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей, Красноярского и Хабаровского краев.



Расписание игр «Водник-2002»:



12 февраля (воскресенье)

12:30 «Водник» - «Кузбасс»



13 февраля (понедельник)

10:00 «Водник» - «Сибсельмаш»



14 февраля (вторник)

7:30 «Родина» - «Водник»



15 февраля (среда)

10:00 «Водник» - «СДЮСШОР-Волга»



16 февраля (четверг)

7:30 Сб. Свердловской области – «Водник»



17 февраля (пятница)

12:30 «Енисей» - «Водник»





Расписание игр «Водник-2004»:



12 февраля (воскресенье)

11:30 «Водник» - «Сибсельмаш»



13 февраля (понедельник)

10:00 «Торпедо» - «Водник»



14 февраля (вторник)

13:00 «Водник» - Сб. Нижегородской области



15 февраля (среда)

10:00 «Енисей» - «Водник»



17 февраля (пятница)

10:00 «Водник» - «Родина»



18 февраля (суббота)

8:00 «Ерофей» - «Водник»



19 февраля (воскресенье)

11:30 «СДЮСШОР-Волга» - «Водник»

