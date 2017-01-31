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Архангельск: Спорт

     

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Архангельские спортсмены выиграли итоговый зачёт чемпионата Северо-Запада по лыжам

Пять соревновательных дней, 120 сильнейших спортсменов, представляющих восемь регионов страны. В Малиновке завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам.

В гонке классическим стилем наши спортсмены завоевали сразу три медали. У женщин на дистанции 10 километров бронзовым призёром стала Екатерина Ядовина, проиграв победительнице из Мурманской области 17,9 секунды. 

У мужчин в гонке на 15 километров чемпионом СЗФО стал представитель Поморья Алексей Шемякин. Второе место с отставанием в 28 секунд занял чемпион спринтерских гонок Василий Пушкин.

В гонке свободным стилем с раздельного старта у женщин на дистанции 10 километров чемпионкой стала спортсменка сборной Архангельской области Екатерина Ядовина, а у мужчин вторую золотую медаль завоевал Алексей Шемякин.

В заключительный день соревнований состоялись эстафетные гонки. У женщин уверенную победу одержала команда Архангельской области. На первом этапе Анна Мокосеева создала большой отрыв, который впоследствии хозяйки трассы только наращивали. На втором этапе у чемпионок бежала Анна Архиповская, на третьем – Виктория Трошина, ну а завершила победную гонку Екатерина Ядовина.

В мужской эстафете победителем стала команда из Санкт-Петербурга. Дружина Архангельской области в составе Дмитрия Меньшикова, Константина Лобова, Василия Пушкина и Алексея Шемякина, оставив позади сильную команду из Республики Коми, выиграла «серебро».

В итоговом зачете команда Архангельской области заняла первое место.


 

  
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просмотров: 43
дата: 31.01.17 | 14:43
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