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Архангельск: Спорт

     

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Команды болельщиков «Водника» на традиционном турнире усилятся игроками суперлиги

7 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет IX турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды «Водник», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего организаторам поступило одиннадцать заявок от любителей национальной игры. Согласно положению, спортколлективы были разделены на три группы. Их состав путем жребия определил нападающий желто-зеленых Александр Антонов.

Группа «А»: «Протон», АО «Архангельскгеолдобыча», «Шторм», «Онега». Группа «Б»: «Любимый город», «Торнадо», «Арбат», «Лихо». Группа «В»: «Локомотив», «Молодежь29», «Варяг».

После определения составов групп опять же по результатам жеребьевки за каждой из ледовых дружин были закреплены игроки команды суперлиги и ее молодежного состава: «Молодежь29» - Евгений Дергаев, «Торнадо» - Александр Антонов, «Любимый город» - Алексей Гладышев, «Шторм» - Иван Козлов, «Онега» - Данил Кузьмин, «Варяг» - Юрий Погребной, «Локомотив» - Павел Пожилов, «Протон» - Никита Шеховцов, АО «Архангельскгеолдобыча» - Виктор Фомичев, «Арбат» - Никита Мушенко, «Лихо» - Илья Насекин.

Календарь игр:
7 мая (воскресенье)
11:00 Торжественное открытие турнира
11:05 «Протон» - АО «Архангельскгеолдобыча», «Любимый город» - «Торнадо»
11:20 «Шторм» - «Онега», «Локомотив» - «Варяг»
11:40 «Протон» - «Онега», «Арбат» - «Лихо»
12:00 «Локомотив» - «Молодежь29», «Торнадо» - «Лихо»
12:40 «Протон» - «Шторм», «Любимый город» - «Арбат»
13:00 АО «Архангельскгеолдобыча» - «Онега», «Молодежь29» - «Варяг»
13:20 АО «Архангельскгеолдобыча» - «Шторм», «Торнадо» - «Арбат»
14:00 «Любимый город» - «Лихо»
14:00 Победитель группы «А» - Победитель группы «В»
14:20 Победитель группы «Б» - Победитель группы «В»
14:40 Победитель группы «А» - Победитель группы «Б»
15:10 Награждение победителей турнира
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автор: Istorik
просмотров: 86
дата: 03.05.17 | 17:44
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