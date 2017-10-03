Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
01.10.17
1711
01.10.17
1681
01.10.17
964
02.10.17
946
02.10.17
806
02.10.17
791
02.10.17
764
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Кубок города по лыжероллерам впервые разыграли в Архангельске

сегодня 10:13
50 0
Соревнования прошли на стадионе им. Кузина в Малых Корелах и были организованы в формате открытого кубка. За трофей боролись более 90 участников разного возраста.
 
 
 >
Фото: arhcity.ru
Фото: arhcity.ru
Новости по теме
Лыжероллерная трасса под Архангельском приняла первые соревнования
Под Архангельском появилась новая лыжероллерная трасса

Статус открытого кубка привлек иногородних любителей лыжероллерного спорта. Заявились не только участники из Архангельска, но также из Северодвинска, Новодвинка, Вельска, Холмогорского района и даже Санкт-Петербурга.

Длина забега определялась в  зависимости от возраста: от 1 км у самых маленьких спортсменов (от 10 лет) и до 20 км – у старших.

Среди девушек 2003 года рождения и младше раньше всех преодолела дистанцию 3 км северодвинка Софья Сынкова. В аналогичной категории среди юношей также победил спортсмен из города корабелов Денис Просковин. В категории «девушки 2000-2002 годов рождения» на дистанции 10 км лучший результат показа архангелогородка Валерия Мелентьева. Юноши того же возраста бежали 15 км. Здесь быстрее других оказался спортсмен из Холмогор Александр Василишин.

Среди женщин 1978-1999 годов рождения, которым нужно было преодолеть 10 км, победила Светлана Заборская, представлявшая северодвинскую «Звездочку». Она пришла чуть раньше знаменитой архангельской спортсменки Екатерины Ядовиной.

У мужчин в этой возрастной категории, бежавших 20 км, первое место завоевал северодвинец Алексей Шемякин. А среди мужчин-ветеранов наилучший результат показал Евгений Чудаков из Новодвинска.

Отметим, что открытый кубок по лыжероллерам проводился в Архангельске впервые. Соревнования прошли на стадионе им. Кузина, где летом этого года появилась современная лыжероллерная трасса. Ее длина составляет 1,5 километра, а ширина доходит до 12 метров. Сама дистанция сделана в виде петли. Новый спортивный объект обошелся в 70 миллионов рублей.

50 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске
Новости по теме | Спорт
 
Лыжероллерная трасса под Архангельском приняла первые соревнования
Лыжероллерная трасса под Архангельском приняла первые соревнования
На лыжном стадионе в Малых Карелах впервые состоялись областные соревнования по лыжероллерам памяти В.С. Кузина.
30.07.17 16:24
984
 
Под Архангельском появилась новая лыжероллерная трасса
Под Архангельском появилась новая лыжероллерная трасса
Сегодня на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в Малых Карелах состоялось открытие нового спортобъекта. На создание лыжероллерной трассы из регионального бюджета было выделено 70 миллионов рублей.
29.07.17 21:44
815
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080