Кубок города по лыжероллерам впервые разыграли в Архангельске

Соревнования прошли на стадионе им. Кузина в Малых Корелах и были организованы в формате открытого кубка. За трофей боролись более 90 участников разного возраста.

Статус открытого кубка привлек иногородних любителей лыжероллерного спорта. Заявились не только участники из Архангельска, но также из Северодвинска, Новодвинка, Вельска, Холмогорского района и даже Санкт-Петербурга.



Длина забега определялась в зависимости от возраста: от 1 км у самых маленьких спортсменов (от 10 лет) и до 20 км – у старших.

Среди девушек 2003 года рождения и младше раньше всех преодолела дистанцию 3 км северодвинка Софья Сынкова. В аналогичной категории среди юношей также победил спортсмен из города корабелов Денис Просковин. В категории «девушки 2000-2002 годов рождения» на дистанции 10 км лучший результат показа архангелогородка Валерия Мелентьева. Юноши того же возраста бежали 15 км. Здесь быстрее других оказался спортсмен из Холмогор Александр Василишин.

Среди женщин 1978-1999 годов рождения, которым нужно было преодолеть 10 км, победила Светлана Заборская, представлявшая северодвинскую «Звездочку». Она пришла чуть раньше знаменитой архангельской спортсменки Екатерины Ядовиной.

У мужчин в этой возрастной категории, бежавших 20 км, первое место завоевал северодвинец Алексей Шемякин. А среди мужчин-ветеранов наилучший результат показал Евгений Чудаков из Новодвинска.

Отметим, что открытый кубок по лыжероллерам проводился в Архангельске впервые. Соревнования прошли на стадионе им. Кузина, где летом этого года появилась современная лыжероллерная трасса. Ее длина составляет 1,5 километра, а ширина доходит до 12 метров. Сама дистанция сделана в виде петли. Новый спортивный объект обошелся в 70 миллионов рублей.