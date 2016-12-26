Архангельск: Спорт

На стадионе «Труд» завершился чемпионат и первенство Архангельской области по легкой атлетике. Участие приняли более 160 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Коряжмы.

Соревнования проходили в четырех возрастных группах: 2000-2001 г.р., 1998-1999 г.р., 1995-1997 г.р., 1994 г.р. и младше. Сильнейшие были выявлены в прыжках в длину и беге на различные дистанции.



В прыжках среди юниорок и девушек не было равных котлашанкам Антонине Соколовой и Надежде Лахтионовой. Среди женщин победительницей стала спортсменка из областного центра Галина Локтева. Среди представителей сильной половины человечества дальше всех прыгнули: среди молодежи и юношей архангелогородцы Андрей Порядин и Даниил Коробицын, а среди юниоров и мужчин представители города корабелов Руслан Шелудин и Владимир Музыка.



В забегах на различные дистанции главными фаворитами были легкоатлеты из столицы Поморья, но в отдельных дисциплинах первые места заняли представители Северодвинска, Котласа и Коряжмы.



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта "Водник" и федерации легкой атлетики Архангельской области.



- Чемпионат и Первенство Архангельской области по легкой атлетике позволили нашим спортсменам проверить свои силы и качественно подготовиться к выступлению на всероссийской арене. По итогам будет сформирована сборная региона, которая в начале будущего года в Смоленске представит Поморье на соревнованиях Северо-Западного Федерального округа, - рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

