Архангельск: Спорт

Соревнования по бегу прошли в Соломбале и на Варавино. В традиционных эстафетах приняли участие спортсмены разных возрастов: команды детсадов, школ, техникумов, колледжей, вузов и профессиональных коллективов.

В легкоатлетических соревнованиях на призы Архангельского тралового флота и газеты «Рыбак Севера», которые по традиции на протяжении вот уже 35 лет проводятся накануне первомая в округе Варавино-Фактория, приняли участие 24 команды детских садов, 30 команд школьников и 24 команды колледжей, вузов и профессиональных коллективов.



Воспитанники детских садов пробежали шесть этапов по 50 метров, а все остальные легкоатлеты – дистанцию длиной 4 километра. Награждение победителей прошло у стен Ломоносовского Дворца культуры.



В этот же день в Соломбальском округе областного центра состоялась 50-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Архангельску – городу воинской славы. В ней соревновались ровно 1000 участников.

Первыми, по традиции, бежали команды детских садов. Забеги школьников младшего и старшего возраста продолжили эстафету. Затем взрослые спортсмены команд трудовых коллективов проверили свои силы на улицах Соломбалы. Чествовали победителей в культурном центре «Соломбала-Арт».

Прошедшие сегодня эстафеты открыли сезон соревнований по бегу и служат подготовкой к масштабной Майской эстафете, которая состоится в Архангельске через две недели.