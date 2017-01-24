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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Лучшего стрелка Архангельска среди любителей выявят в результате открытого турнира

Спортивно-стрелковый клуб «Профессионал» объявляет о начале первых соревнований по меткости, в которых сможет принять участие любой житель города.
В соответствии с регламентом, выложенном на официальном сайте клуба и в сообществе Вконтакте, в течении месяца с 24 января каждый день в клубе на Дачной, 72, будут проходить стрельбы, результаты которых внесут в единую таблицу и 23 февраля будет подведен общий итог.

Победитель получит в награду сертификат на посещение ССК "Профессионал" для занятия практической стрельбой по правилам IPSC или посещение спортивного зала учебного центра (на выбор). Фамилия самого меткого архангелогородца будет в последствии опубликована на сайте клуба и в онлайн СМИ.
 
Оплатив небольшой стартовый взнос и добавив свою фамилию в список участников, каждый стрелок должен выполнить три упражнения из трех классов оружия: карабин, винтовка и пистолет.
 
Стоимость выстрела для всех участников матча будет снижена. Профессиональные спортсмены принимают участие в отдельном классе (соответственно, их результаты будут фиксироваться в отдельной турнирной таблице). Количество подходов для участия не ограничено, стрелок сам выбирает какой из них считать зачетным (главное условие - это должно быть сделано перед самим подходом).
 
Цель мероприятия не только в том, чтобы выявить новые таланты в спортивной стрельбе, но и показать важность безопасного обращения с оружием, обучив в дальнейшем заинтересовавшихся стрелков умелому пользованию и меткости.
 
Записаться на участие в турнире можно по телефонам: (8182) 43-93-39, 42-14-37.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Professional
просмотров: 63
дата: 24.01.17 | 12:29
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