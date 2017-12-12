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Медведь Помор Михалыч будет поддерживать «Водник» на домашних матчах

сегодня 17:18
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Архангельские болельщики выбрали имя новому талисману «Водника». Он получил имя Помор Михалыч и уже завтра будет со всеми болельщиками поддерживать желто-зеленую хоккейную дружину.
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Фото: пресс-служба ГАО АО "Водник"
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В 19:00 на стадионе «Труд» состоится матч между архангелським «Водником» и новосибирским «Сибсельмашем». Впервые команду поддержит новый талисман - медведь.

Имя ему придумывали болельщики, самым популярным вариантом стал Помор. А поскольку косолапый – зверь уважаемый и возраста солидного, то и величать его нужно по имени и отчеству, поэтому отныне быть талисману клуба Помором Михалычем.

Уже завтра болельщики увидят его на стадионе и смогут сфотографироваться. 

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