Архангельск: Спорт

Накануне команде мастеров «Водника» удалось переиграть действующего чемпиона страны «Енисей», однако её дублю повторить успех одноклубников не получилось.

В Архангельске желто-зеленые принимали лидера своей группы – сыктывкарский «Строитель». Гости под руководством бывшего игрока «Водника» Павла Франца дважды обыграли архангелогородцев.

Если в первом матче они это сделали за явным преимуществом – 0:11, то в повторной встрече подопечные Олега Батова смогли оказать достойное сопротивление только в первом тайме – 3:4. После перерыва опыт и более высокий уровень мастерства гостей позволили им одержать победу – 4:10.

Сейчас команда «Водник-2» отправилась в турне по Центральной России. 15-16 февраля в Ульяновской области они сыграют с дублем «Волги», а 19-20 февраля в Нижнем Новгороде встретится с "молодежкой" местного «Старта».