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Архангельск: Спорт

     

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Молодежка «Водника» дважды разгромно проиграла в Архангельске «Мурману»

Спустя почти месяц очередные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги провела молодежка «Водника». На своем льду она принимала «Мурман».

Клуб из столицы Заполярья вместе с сыктывкарским «Строителем» и красногорским «Зорким» являются явными лидерами нашей группы, которые предстоящей весной скорей всего поведут борьбу за выход в класс сильнейших. В его составе немало воспитанников архангельского хоккея – Александр Кротов, Илья Соколов, Николай Дмитров и Илья Пономарёв. К ним еще можно добавить Виктора Фомичёва. Урожденный мурманчанин в последние годы играл за дубль «Водника», а накануне этого сезона был отдан в аренду в свой родной клуб.

Во многом соответствующий подбор игроков, в разное время сумевших поиграть в суперлиге, позволил в обоих матчах гостям одержать уверенные победы – 1:9 и 0:7. Конечно, архангелогородцам не хватает опыта и мастерства, но при этом они не должны проигрывать сопернику в желании, самоотдаче и борьбе за мяч. К сожалению, в этих компонентах они уступили своему сопернику.

- Большинству наших хоккеистов по 17-19 лет. В этом возрасте уже желательно попадать в команду мастеров. Им нужно становиться мужиками. Очень надеюсь, что через такие матчи ребята будут прогрессировать, - подвел итоги матчей главный тренер команды «Водник-2» Олег Батов.

Волей составителей календаря у архангелогородцев сейчас вновь длительный перерыв. Свои следующие матчи они проведут 6-7 февраля, когда в столице Поморья сыграют с дублем кировской «Родины». Начало игр в 13:00.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Istorik
просмотров: 92
дата: 23.01.17 | 10:21
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