Архангельск: Спорт

фото, видео с места события На международном турнире в Финляндии не было равных новодвинским флорболистам С 6 по 8 января юные флорболисты команды «Двина» принимали участие в международных соревнованиях «Хельсинки флорбол кап 2017». Ребята 2007 и 2008 годов рождения заняли первое место среди 10 команд-участниц. В играх приняли участие: вратарь Константин Сутормин, игроки - Артём Кузьминов, Мария Старковская, Сергей Родичев, Иван Старковский, Владимир Гнилозуб, Степан Суворов, Роман Сабитов, Юрий Рогатых, Артём Гарт, Илья Вишнев, Павел Фефилов. Юных флорболистов накануне чествовали в администрации Новодвинска. В адрес спорстменов, родителей и тренеров было сказано много тёплых слов и добрых пожеланий, каждому были вручены подарки. Ребята и родители, в свою очередь, заверили всех, что это не последняя их победа. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 108

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть