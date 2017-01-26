Архангельск: Спорт

Ребята 2007 и 2008 годов рождения заняли первое место среди 10 команд-участниц.
В играх приняли участие: вратарь Константин Сутормин, игроки - Артём Кузьминов, Мария Старковская, Сергей Родичев, Иван Старковский, Владимир Гнилозуб, Степан Суворов, Роман Сабитов, Юрий Рогатых, Артём Гарт, Илья Вишнев, Павел Фефилов.
Юных флорболистов накануне чествовали в администрации Новодвинска. В адрес спорстменов, родителей и тренеров было сказано много тёплых слов и добрых пожеланий, каждому были вручены подарки. Ребята и родители, в свою очередь, заверили всех, что это не последняя их победа.