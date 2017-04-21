Архангельск: Спорт

Накануне на льду крытого модуля стадиона «Труд» мастер-класс для юных воспитанников регионального центра развития спорта «Водник» провел игрок архангельского клуба Александр Антонов.

Вместе с Александром Антоновым занятие проводил детский тренер Иван Домбровский и экс-игрок «Водника» Алексей Голдин. В мастер-классе приняли участие ребята 2011 года рождения, которые только полгода назад пришли в секцию «хоккея с мячом».

Тренировочный процесс состоял из двух частей. В первой из них дети выполняли упражнения, направленные на развитие техники катания и владения клюшкой. Во второй половине мастер-класса ребята, разделенные на две команды, сыграли в хоккей.

- Я очень рад, что удалось провести этот мастер-класс. Главная задача такого мастер-класса - привить начинающим хоккеистам любовь к спорту, к хоккею и здоровому образу жизни. Подобную практику необходимо приводить в систему. Для каждой возрастной группы должна быть своя специфика занятий, учитывающая их возраст и уровень подготовки. Только в этом случае эти мероприятия будут иметь должный эффект, - поделился своими впечатлениями Александр Антонов.