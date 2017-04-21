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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Нападающий «Водника» поделился мастерством с юными хоккеистами

Накануне на льду крытого модуля стадиона «Труд» мастер-класс для юных воспитанников регионального центра развития спорта «Водник» провел игрок архангельского клуба Александр Антонов.

Вместе с Александром Антоновым занятие проводил детский тренер Иван Домбровский и экс-игрок «Водника» Алексей Голдин. В мастер-классе приняли участие ребята 2011 года рождения, которые только полгода назад пришли в секцию «хоккея с мячом».

Тренировочный процесс состоял из двух частей. В первой из них дети выполняли упражнения, направленные на развитие техники катания и владения клюшкой. Во второй половине мастер-класса ребята, разделенные на две команды, сыграли в хоккей.

- Я очень рад, что удалось провести этот мастер-класс. Главная задача такого мастер-класса - привить начинающим хоккеистам любовь к спорту, к хоккею и здоровому образу жизни. Подобную практику необходимо приводить в систему. Для каждой возрастной группы должна быть своя специфика занятий, учитывающая их возраст и уровень подготовки. Только в этом случае эти мероприятия будут иметь должный эффект, - поделился своими впечатлениями Александр Антонов.

 

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автор: Istorik
просмотров: 111
дата: 21.04.17 | 10:59
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