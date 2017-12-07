Николай Ярович продолжит курс Сергея Лихачева на обновление «Водника»

Почему заслуженный тренер России Сергей Лихачев покинул пост главного тренера архангельской дружины и что ждёт команду? Эти вопросы стали главной темой пресс-конференции, прошедшей 7 декабря.

Участие в мероприятии, состоявшемся в учебном классе стадиона «Труд», помимо Сергея Лихачева приняли начальник команды Дмитрий Минин и исполняющий обязанности главного тренера «Водника» Николай Ярович.

Объясняя своё решение, Сергей Лихачев отметил: «В жизни бывают моменты, когда приходится выбирать между работой и семьей. Такая ситуация возникла у меня ещё в начале чемпионата».

– Но я не мог предпринимать никаких действий в игровой период. Сейчас наступила пауза между матчами, которая дала возможность ещё раз всё обдумать. В итоге я принял решение вернуться к семье в Красногорск, – сказал бывший наставник жёлто-зелёных.

— На сегодняшний день в чемпионате России «Водник» провёл восемь игр, – констатировал Дмитрий Минин. – Да, поражения были. Но впереди ещё 18 матчей! Команда находится в оптимальной форме, и нужно двигаться дальше. Совместно с агентством по спорту Архангельской области мы поддержали предложение Сергея Лихачева о том, что наставником команды должен стать Николай Ярович. И мы надеемся, что курс, направленный на обновление основного состава «Водника», который заложил Лихачев, продолжит Николай Ярович.

По словам Николая Яровича, в штатном режиме продолжается подготовка команды к грядущим играм, ближайшая из которых состоится 13 декабря: жёлто-зелёные примут на своём поле новосибирский «Сибсельмаш».

— Будем играть, будем стремиться выполнить главную задачу – попасть в плей-офф. Постараемся не разочаровать болельщиков именно своим отношением к игре, – заявил Николай Ярович. – Для нас очень важна поддержка болельщиков. Оттого что меняется тренер, не должна измениться любовь болельщиков к команде. Ведь хоккеисты остались прежние. Да, мы будем продолжать курс на обновление состава, но это будет делаться планомерно.

Дмитрий Минин подчеркнул: «Болельщик – это наш главный судья. Он судит: кто мы и как мы работаем. На следующей неделе мы планируем организовать встречу руководства команды и хоккеистов с болельщиками «Водника».

Начальник команды также сообщил важную для болельщиков новость: на днях получено письмо из Спортивного Арбитражного суда. По расчётам Федерации хоккея с мячом России срок дисквалификации Олега Пивоварова должен закончиться 1 марта 2018 года.