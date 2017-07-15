Новобранцы архангельского «Водника» выбрали игровые номера

Номера пришлось сменить Андрею Ковалеву и Юрию Радюшину. Андрей последние годы отыграл под 19 номером. В связи с тем, что он в «Воднике» занят Евгением Дергаевым, новичок желто-зеленых принял решение выступать в предстоящем сезоне под 18 номером. Юрий в составе северян будет выходить на лед с цифрами 26 на спине.Из прошлогоднего состава «Водника» игровые номера решили сменить вратарь Даниил Дорохин и нападающий Олег Пивоваров. Если голкипер взял себе номер своего предшественника Андрея Рейна – 33, то у форварда на игровом свитере будет цифра 20, которая в прошедшем сезоне была у его земляка Сергея Перминова.- Я давно хотел себе 20 игровой номер, но он был постоянно занят. Дело в том, что у меня день рождения этого числа. Поэтому, как только этот номер освободился, я решил его взять, - сказал нападающий «Водника» Олег Пивоваров.Станут ли выбранные номера счастливыми для наших игроков и принесут ли удачу команде - узнаем в новом сезоне. Уже в ближайший понедельник, 17 июля, «Водник» выходит из отпуска.