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Новобранцы архангельского «Водника» выбрали игровые номера

сегодня 13:14
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Дмитрий Логинов, Роман Козулин и Александр Насонов сохранили номера, под которыми они выступали в своих предыдущих командах – 50, 71 и 57 соответственно.
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Фото: Роман Абрамовский
Номера пришлось сменить Андрею Ковалеву и Юрию Радюшину. Андрей последние годы отыграл под 19 номером. В связи с тем, что он в «Воднике» занят Евгением Дергаевым, новичок желто-зеленых принял решение выступать в предстоящем сезоне под 18 номером. Юрий в составе северян будет выходить на лед с цифрами 26 на спине.

Из прошлогоднего состава «Водника» игровые номера решили сменить вратарь Даниил Дорохин и нападающий Олег Пивоваров. Если голкипер взял себе номер своего предшественника Андрея Рейна – 33, то у форварда на игровом свитере будет цифра 20, которая в прошедшем сезоне была у его земляка Сергея Перминова.

- Я давно хотел себе 20 игровой номер, но он был постоянно занят. Дело в том, что у меня день рождения этого числа. Поэтому, как только этот номер освободился, я решил его взять, - сказал нападающий «Водника» Олег Пивоваров.

Станут ли выбранные номера счастливыми для наших игроков и принесут ли удачу команде - узнаем в новом сезоне. Уже в ближайший понедельник, 17 июля, «Водник» выходит из отпуска. 
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Новобранцы архангельского «Водника» выбрали игровые номера
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