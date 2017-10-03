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Новодвинец Владимир Баклушин признан лучшим борцом международного турнира

сегодня 14:07
77 0
В норвежском городе Тана завершился десятый юбилейный международный турнир «TANA MATCH,N 2017» по спортивной борьбе среди стран Баренц-региона. Своих участников на международной спортивной арене представили 13 спортклубов из 5 стран.
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Отличный результат показал воспитанник новодвинской школы борьбы Владимир Баклушин, который тренируется под руководством Александра Бескакотова более пяти лет и является неоднократным победителем и призёром областных, зональных и международных соревнований.

На этот раз наш спортсмен привёз с норвежского турнира две золотые медали, которые завоевал среди кадетов 2001-2002 г.р. и в «экстра матче» среди юниоров 1997-2000 г.р. Также по итогам соревнований Владимир был признан лучшим борцом, награждён большим Кубком «BEST WRESTLER 10 th TANA MATCH,N 2017» и призовым фондом от спонсоров.
Автор: novadmin
77 0
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Новодвинец Владимир Баклушин признан лучшим борцом международного турнира
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