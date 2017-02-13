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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Около 200 лыжников приняли участие в спортивном празднике в Новодвинске

Стадион и парк на берегу реки Северной Двины в минувшее воскресенье заполнили лыжники всех возрастов. Там проходили забеги XXXV массовой гонки «Лыжня России — 2017».

На старт заявились около 200 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки: от самых маленьких двухлетних дошкольников до именитых новодвинских лыжников и 65-летних ветеранов спорта. Малышей на входе в стадион развлекали ростовые куклы, в роли которых выступили артисты Новодвинского культурного центра.

Сначала последовательно был дан старт дошкольникам мальчикам и дошкольникам девочкам. Их дистанция равнялась четырёхстам метрам. После на лыжню вышли семейные команды и участники массового забега на 2017 метров без учёта времени.

Такое же расстояние преодолевали на скорость лыжники, боровшиеся за призовые места отдельно по следующим категориям: юноши 1999 года рождения и младше, девушки 1999 года рождения и младше, мужчины и женщины 1998 года рождения и старше. На торжественном закрытии соревнований были отмечены победители каждого из забегов.

Ими в своих возрастных группах стали: Тимофей Мошкин, Елизавета Быкова, Кристина Матвейчук, Максим Харин, Евгений Чудаков, Вера Мошкина, семья Кочневых (Александр и дочь Яна).

 

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автор: Нина С.
просмотров: 80
дата: 13.02.17 | 11:33
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