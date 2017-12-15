Онежанка завоевала «серебро» на этапе Кубка России по биатлону

Хорошее время и точная стрельба позволили биатлонистке из Онеги Екатерине Зубовой выиграть серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.

В городе Чайковский Пермского края стартовал второй этап Кубка России по биатлону. В первый день соревнований более пятидесяти стреляющих лыжниц соревновались в индивидуальной гонке на 15 километров.

На длинных дистанциях уверенно себя чувствует спортсменка из Архангельской области Екатерина Зубова. Представительница РЦСП «Поморье» была одной из самых быстрых на лыжне и допустила всего два промаха на огневых рубежах, в результате завоевав серебряную медаль соревнований. Соревнования в Чайковском продлятся еще два дня. В оставшихся гонках спортсменки разыграют медали в спринте и эстафете.

Напомним, в прошлом году Екатерина стала чемпионкой страны на марафонской дистанции.