Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Открывшийся с помпой год назад в Архангельске хоккейный центр «приказал долго жить» За год своего существования руководству центра подготовки юных хоккеистов «Be like pro» не удалось выполнить условия договора о целевом займе. Заведение прекратило работу, а вложенные в него средства и проценты инвестор взыскивает в судебном порядке. Центр работал с марта 2016 года. На его открытии помимо местных чиновников присутствовали президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и депутат Госдумы Николай Валуев. Стоит отметить, что центр «Be Like Pro» появился в Архангельске благодаря сотрудничеству региональной федерации хоккея с шайбой и корпорации развития Архангельской области, а также при поддержке правительства Поморья. За комментариями по поводу сложившейся ситуации мы обратились в корпорацию развития области. Там нам пояснили, что в 2015 году ООО «Экипировка-Центр» обратилось в КРАО за помощью в открытии специализированного хоккейного центра. Были проведены переговоры, подобран инвестор и в ноябре того же года подписано соглашение о взаимодействии. Инвестором на особых условиях начинающим предпринимателям был выдан целевой займ на приобретение спортивного оборудования, необходимого для запуска центра. По истечении предусмотренного соглашением льготного периода инициаторы проекта стали систематически нарушать условия заключенного договора, неоднократно срывали переговоры по погашению задолженности. При этом, как отметили в корпорации развитя области, несмотря на имеющуюся задолженность перед инвестором, владельцем арендуемого помещения и другими поставщиками услуг, тренеры, они же участники общества, регулярно выплачивали себе денежное вознаграждение в разы превышающее среднюю зарплату по региону. В дальнейшем выяснилось, что этими же лицами была зарегистрирована еще одна организация с таким же названием ООО «Экипировка-Центр», но уже с другим ИНН. «Даже с учетом этого мы пытались договориться с инициаторами проекта о возможных выходах из сложившийся ситуации. Был согласован даже проект соглашения, предусматривающий значительное сокращение задолженности перед инвестором, которая достигла нескольких миллионов рублей. Однако, представители ООО «Экипировка-Центр» отказались от помощи. После этого инвестором было принято решение о взыскании долга через суд», - рассказывает генеральный директор корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев. В беседе с журналистом News29 он также отметил, что с их стороны предпринимателям было сделано много уступок, оказана всесторонняя помощь, но остается загадкой, «почему инициаторы проекта решили начинать свое дело с обмана и недобросовестного исполнения обязательств».



Оценивая произошедшее, чиновник привел слова легендарного советского комментатора Николая Озерова, который произнес ставшей крылатой фразу во время решающего матча Суперсерии СССР - Канада. «Такой хоккей нам не нужен!», воскликнул тогда спортивный обозреватель. Так вот, «такой формат ведения бизнеса нам не нужен», заключил Алексей Ковалев.



Руководитель корпорации развития Архангельской области также добавил, что с их стороны будет сделано все возможное, чтобы хоккейный центр восстановил работу, и юные спортсмены продолжили заниматься и готовиться к соревнованиям в уже полюбившимся «Be like pro».

