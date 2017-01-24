Архангельск: Спорт

За год своего существования руководству центра подготовки юных хоккеистов «Be like pro» не удалось выполнить условия договора о целевом займе. Заведение прекратило работу, а вложенные в него средства и проценты инвестор взыскивает в судебном порядке.

Центр работал с марта 2016 года. На его открытии помимо местных чиновников присутствовали президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и депутат Госдумы Николай Валуев. Стоит отметить, что центр «Be Like Pro» появился в Архангельске благодаря сотрудничеству региональной федерации хоккея с шайбой и корпорации развития Архангельской области, а также при поддержке правительства Поморья.

За комментариями по поводу сложившейся ситуации мы обратились в корпорацию развития области. Там нам пояснили, что в 2015 году ООО «Экипировка-Центр» обратилось в КРАО за помощью в открытии специализированного хоккейного центра. Были проведены переговоры, подобран инвестор и в ноябре того же года подписано соглашение о взаимодействии. Инвестором на особых условиях начинающим предпринимателям был выдан целевой займ на приобретение спортивного оборудования, необходимого для запуска центра.