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Архангельск: Спорт

     

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Полсотни теннисистов сразятся на архангельском корте за титул сильнейшего в Поморье

В областном центре стартовал чемпионат Архангельской области по теннису в парном разряде. В соревнованиях принимают участие 58 спортсменов из Архангельска и Северодвинска в возрасте от 14 до 65 лет.

Турнир проходит по олимпийской системе. В этом случае после первого же поражения участник выбывает из соревнования. В результате победителем окажется теннисист, не проигравший ни одного матча.

Среди женщин все встречи прошли в упорной борьбе. На данный момент определились участницы обоих полуфиналов. В первом из них Лариса Геффель и Дарья Стародубенко сыграют с парой Натальи Богдан и Анны Митинской. Во втором полуфинале Анна Биткова и Дарья Конончук встретятся с Ириной Тявиной и Еленой Стародубенко. Финалисты станут известны 4 февраля, а на следующий день состоится решающий матч.

У мужчин в виду того, что участвует в соревнованиях 21 пара, началась только стадия 1/8 финала. Участники полуфиналов станут известны после предстоящих выходных

Победители и призеры чемпионата Поморья станут известны в конце следующей недели.

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автор: Istorik
просмотров: 91
дата: 26.01.17 | 14:02
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