Поморская теннисистка после перерыва из-за травмы отметилась на турнире в Сербии

Спустя год Дарья Лодикова снова попадает в число призеров на международном теннисном турнире, на этот раз уже в сербском городе Прокупле.

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Уроженка Северодвинска вместе с болгаркой Ани Вангеловой остановилась в шаге от победы на соревнованиях, проходивших с 3 по 9 июля в городе Прокупле, уступив в финале дуэту Натали Сук (США) и Катерине Ванковой (Чехия).Там же, но уже в одиночном разряде, поморская теннисистка дошла до полуфинала, запомнившись победой на более ранней стадии турнира над 1-й сеянной ракеткой (мировом рэйтинге) Деа Хердзелаш из Боснии.Напомним, что у Дарьи был длительный перерыв в выступлениях из-за травмы, которую спортсменка получила в конце 2016 года.