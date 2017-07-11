Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.07.17
711
09.07.17
682
09.07.17
527
10.07.17
505
10.07.17
457
09.07.17
443
10.07.17
409
реклама
реклама
Новости компаний
10.07.17
147
10.07.17
145
10.07.17
139
10.07.17
134
10.07.17
128
10.07.17
126
10.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Поморская теннисистка после перерыва из-за травмы отметилась на турнире в Сербии

сегодня 18:03
79 0
Спустя год Дарья Лодикова снова попадает в число призеров на международном теннисном турнире, на этот раз уже в сербском городе Прокупле.
 >
Уроженка Северодвинска вместе с болгаркой Ани Вангеловой остановилась в шаге от победы на соревнованиях, проходивших с 3 по 9 июля в городе Прокупле, уступив в финале дуэту Натали Сук (США) и Катерине Ванковой (Чехия).

Там же, но уже в одиночном разряде, поморская теннисистка дошла до полуфинала, запомнившись победой на более ранней стадии турнира над 1-й сеянной ракеткой (429-й в мировом рэйтинге) Деа Хердзелаш из Боснии.

Напомним, что у Дарьи был длительный перерыв в выступлениях из-за травмы, которую спортсменка получила в конце 2016 года.
Автор: tennis29
79 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
 
Поморская теннисистка после перерыва из-за травмы отметилась на турнире в Сербии
Поморская теннисистка после перерыва из-за травмы отметилась на турнире в Сербии
Спустя год Дарья Лодикова снова попадает в число призеров на международном теннисном турнире, на этот раз уже в сербском городе Прокупле.
сегодня 18:03
80
 
Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
Фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» пройдёт на центральном пляже уже в ближайшую субботу. Организаторы обещают насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем.
вчера 23:44
601 1
Boater: То есть мировой рекорд уже в кармане, осталось только установить? :) ...
 
Золото Твери досталось Сполохам из Архангельска
Золото Твери досталось Сполохам из Архангельска
Команда спортсменов по практической стрельбе из пистолета завоевала 1 место на крупном стрелковом соревновании в городе Тверь.
вчера 16:55
393
 
Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
30 июля в столице Поморья в восьмой раз будет проводиться Фестиваль пляжного волейбола, посвященный Дню строителя. Завершившаяся кампания по приему заявок показала популярность мероприятия - число команд-участников достигло 105.
вчера 12:05
618
 
Число соперников архангельского «Водника» в чемпионате России может увеличиться
Число соперников архангельского «Водника» в чемпионате России может увеличиться
Федерация хоккея с мячом России обнародовала проект календаря чемпионата России среди команд суперлиги сезона 2017-2018 гг. Окончательный вариант будет утвержден до 15 августа.
07.07.17 20:10
839
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080