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Архангельск: Спорт

     

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Поморские параспортсмены привезли семь медалей с чемпионата России по лыжам

В подмосковном городе Пересвете завершился чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Архангельскую область представляли Иван Кодлозеров и Наталья Братюк.

Лыжные старты принесли нашим спортсменам две медали. Иван Кодлозеров в спринте на 1200 метров классическим стилем занял третье место, а Наталья Братюк в эстафетной гонке стала серебряным призером.

В соревнованиях по биатлону им также удалось подняться на пьедестал почёта.

В индивидуальной гонке на дистанции 10 километров Наталья Братюк, сделав всего два промаха, завоевала серебряную медаль. У мужчин в этой же категории на дистанции 12 с половиной километров третье место занял Иван Кодлозеров.

В спринтерской гонке на семь с половиной километров Иван после первого рубежа составлял конкуренцию будущему победителю, но досадная ошибка на втором огневом рубеже отбросила его на вторую позицию. В итоге – серебряная награда.

В заключительный день соревнований организаторы предложили участникам зрелищные соревнования по спринт-пасьюту. Сначала спортсменам предстояло пробежать пролог – три круга по 900 метров с двумя огневыми рубежами, а затем, после пересчёта времени, с учётом коэффициента каждого спортсмена, биатлонисты выходили на старт гонки преследования (пасьют). В этой дисциплине  северяне синхронно пришли к финишу третьими.

  
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просмотров: 74
дата: 26.01.17 | 12:39
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