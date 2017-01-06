Архангельск: Спорт

5 и 6 января состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. В Архангельске «Водник» принимал ульяновскую «Волгу». Игры, проходившие из-за морозов в три тайма, закончились с переменным успехом.

В первый день «желто-зеленые» на своем поле с минимальным счётом переиграли хоккеистов из Ульяновска. Встреча, проходившая из-за сорокоградусных морозов в формате из трёх периодов по 30 минут, завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Игоря Гапановича. Победный гол был забит за две минуты до конца встречи. Этот успех позволил северянам ненадолго сравняться с оппонентами по количеству набранных очков.



Сегодня соперники провели повторный матч девятого тура, после которого стала окончательно ясна расстановка команд в турнирной таблице перед завершением первого круга. Игра проходила в экстремальных для хоккея с мячом условиях - температура воздуха в областном центре опустилась ниже 40 градусов, из-за чего судейская бригада вновь приняла решение проводить матч не в два тайма по 45 минут, а в три по 30-ть.



Повторный матч проходил с преимуществом хоккеистов из Ульяновска. Всю игру за исключением третьего тайма северянам приходилось выступать в роли догоняющих. Итог встречи - 3:4 в пользу гостей. Таким образом «Волга» удержала лидерство в подгруппе, набрав после 18 игр 44 очка. Архангельский «Водник», имеющий в активе 41 очко, остался на втором месте.



Следующие игры северяне проведут 9 и 10 января. Наши хоккеисты сыграют в Архангельске с аутсайдером Западной группы – нижегородским «Стартом».