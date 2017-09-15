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Праздник бега «Золотая осень-2017» состоялся в Новодвинске

сегодня 08:44
159 0
Сто одиннадцать поклонников лёгкой атлетики стали участниками открытых соревнований по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень-2017».
 
 
 
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Возраст спортсменов разный. Самым младшим бегунам - 9 лет, самому возрастному - 51 год. Осенняя пасмурная погода, холодный моросящий дождь и густой туман не помешали проведению традиционных соревнований.

- Легкоатлетический кросс «Золотая Осень» - это ежегодный осенний старт, - отметил начальник управления по работе со СМИ, молодёжной политике и спорту Алексей Кузнецов. - Каждый раз в кроссе принимают участие не только школьники Новодвинска, но и взрослое население. Нам, как организаторам, приятно видеть среди местных участников и гостей из областного центра. К примеру, сегодня помериться силами с нашими бегунами приехало пять архангелогородцев. Надеемся, что на следующий год количество приезжих спортсменов увеличится.

Согласно своего возраста бегуны преодолевали разные дистанции: 700 м, 2 и 3 км. Среди мальчишек и девчонок 2006 года рождения и младше первыми финишную черту пересекли Иван Старковский и Соня Корельская. У юношей и девушек 2003-2005 годов рождения не было равных Олесе Мезеневой и Алексею Гребеневу. Среди старших девушек и юношей (1999-2002 г. р.) на первую ступень пьедестала почёта поднялись Максим Харин и Карина Корепина. В мужском и женском забегах (1987-1998 г.р.) чемпионами стали гости из Архангельска: Юлия Суворова и Владимир Никитин. У старших участников кросса победу одержали: Евгений Чудаков и Олеся Адамец.

Все победители и призёры награждены медалями и дипломами администрации Новодвинска.
Автор: novadmin
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Праздник бега «Золотая осень-2017» состоялся в Новодвинске
Праздник бега «Золотая осень-2017» состоялся в Новодвинске
Сто одиннадцать поклонников лёгкой атлетики стали участниками открытых соревнований по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень-2017».
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