Архангельск: Спорт

Участие в конкурсе примут представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций. В результате заочного отборочного тура жюри выберет финалисток.
Финал конкурса состоится 21 апреля 2017 года в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала. Он будет проходить 9-12 августа 2017 года в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка» в Устьянском районе.
Его победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева леса 2017» и получит главный приз конкурса – автомобиль.