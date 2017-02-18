Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Представительницы лесной отрасли поборются за титул «Королевы леса» и автомобиль В рамках III чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоится суперфинал первого всероссийского конкурса «Королева леса - 2017». Участие в конкурсе примут представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций. В результате заочного отборочного тура жюри выберет финалисток. Финал конкурса состоится 21 апреля 2017 года в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала. Он будет проходить 9-12 августа 2017 года в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка» в Устьянском районе.



Его победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева леса 2017» и получит главный приз конкурса – автомобиль. версия для печати 12

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