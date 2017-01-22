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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Продолжатели «маргеловских» традиций сошлись на военной эстафете в Северодвинске

Лыжная полоса препятствий, метание гранаты, сборка-разборка автомата, транспортировка пострадавшего, перенос ящика с боеприпасами – все это этапы областной военно-спортивной эстафеты, которая в минувшие выходные состоялась в городе корабелов.
Игра прошла на базе техникума судостроения и машиностроения прошла военно-спортивная эстафета и была посвящена дню рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова. На протяжении всего дня в фойе учебного заведения работала выставка «Оружие Победы». Помимо этого все желающие смогли отведать кашу, приготовленную в настоящей полевой кухне.
 
Побороться за звание лучших собрались 14 команд из Архангельска, Северодвинска, Онеги и Пинежского района. Все они – победители отборочных этапов и настоящие продолжатели маргеловских традиций.
 
«Военно - спортивные игры, а также развитие военно - прикладных видов спорта - одно из наиболее важных направлений военно-патриотического воспитания. Этому направлению уделяется большое внимание. Игра позволяет развить в ребятах те навыки, которые в дальнейшем позволят им проще овладевать военными профессиями и легче адаптироваться к службе в армии», - подчеркнул начальник отдела патриотического воспитания управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Жернаков. – В этом году у нас запланировано проведении нескольких игр такого же плана. Работа в развитии данного направления будет продолжена.
 
Материально-техническую и методическую поддержку в проведении эстафеты оказал региональный центр патриотического воспитания.
 
«Зимняя эстафета, посвященная памяти Василия Маргелова проводится ежегодно, и с каждым годом набирает новые обороты. Так, в этом году география участников значительно расширилась. Кроме этого, впервые в конце 2016 года прошли муниципальные этапы игры, что крайне важно. Игра проходит в формате эстафеты, что делает ее более интересной как для участников, так и для болельщиков. Для победы важна не только скорость выполнения заданий, но и качественные показатели прохождения этапов», - сказал директор центра «Патриот» Евгений Корнюх.
 
Несмотря на непогоду, эстафета состоялась. По результатам игры среди средних профессиональных заведений первое место заняла команда военно-патриотического клуба «Скорпион», второе место – ВПК «Гвардеец», третье – ВПК «Белый медведь». Победителями среди образовательных учреждений первое место у команды под названием «Русь», второе – «Борей», третье – «Авангард». Победители награждены грамотами и ценными призами. Команды, занявшие первые места, представят регион на Всероссийских соревнованиях в Пскове. 
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автор: Анна Р.
просмотров: 83
дата: 22.01.17 | 19:57
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