Архангельск: Спорт

2 февраля на чемпионате мира по хоккею с мячом, который в эти дни проходит в Швеции, состоялись четвертьфинальные поединки. Первый же из них преподнес главную сенсацию на турнире.

Сборная Казахстана, выигрывая после первого тайма у норвежцев – 4:0, умудрилась упустить победу. Скандинавы после перерыва сначала сравняли счет, а во втором овертайме сумели вырвать путевку в полуфинал – 4:5. Таким образом, казахи, в составе которых выступает шесть игроков «Водника», выбыли из борьбы за призовые места. Завтра они сыграют с американцами в матче за пятое место.



В остальных четвертьфинальных парах никаких сюрпризов не произошло: финны и шведы камня на камне не оставили от сборных США и Германии, разгромив их 15:1 и 34:6 соответственно. Тренерский штаб россиян в матче с белорусами дал отдохнуть целой группе игроков, заявив на матч всего 13 игроков. Однако это не помешало действующим чемпионам мира более чем уверенно обыграть соперников – 17:0. Один из мячей на свой счет записал полузащитник «Водника» Янис Бефус.



В полуфиналах, которые состоятся 4 февраля, шведы сыграют с норвежцами (начало в 18:00), сборная России встретится с командой Финляндии (начало в 21:00).