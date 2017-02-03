наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 11:40
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
272
01.02.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
163
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
157
01.02.17
1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом
117
02.02.17
Дольщики получают ключи от квартир в 1-й и 2-й очереди ЖК «Аврора» в Архангельске
94
01.02.17
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг
91
01.02.17
Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска
87
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Шесть игроков архангельского «Водника» выбыли из борьбы за медали чемпионата мира

2 февраля на чемпионате мира по хоккею с мячом, который в эти дни проходит в Швеции, состоялись четвертьфинальные поединки. Первый же из них преподнес главную сенсацию на турнире.
Сборная Казахстана, выигрывая после первого тайма у норвежцев – 4:0, умудрилась упустить победу. Скандинавы после перерыва сначала сравняли счет, а во втором овертайме сумели вырвать путевку в полуфинал – 4:5. Таким образом, казахи, в составе которых выступает шесть игроков «Водника», выбыли из борьбы за призовые места. Завтра они сыграют с американцами в матче за пятое место.

В остальных четвертьфинальных парах никаких сюрпризов не произошло: финны и шведы камня на камне не оставили от сборных США и Германии, разгромив их 15:1 и 34:6 соответственно. Тренерский штаб россиян в матче с белорусами дал отдохнуть целой группе игроков, заявив на матч всего 13 игроков. Однако это не помешало действующим чемпионам мира более чем уверенно обыграть соперников – 17:0. Один из мячей на свой счет записал полузащитник «Водника» Янис Бефус.

В полуфиналах, которые состоятся 4 февраля, шведы сыграют с норвежцами (начало в 18:00), сборная России встретится с командой Финляндии (начало в 21:00).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Istorik
просмотров: 87
дата: 03.02.17 | 11:04
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080