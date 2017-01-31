Архангельск: Спорт

Запланировано проведение 15 гонок в дисциплине курс-рейc. Заявки на участие прислали команды из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Мончегорска, Новосибирска, Заполярного, Мытищ, Северодвинска и Архангельска.
В настоящее время погодные условия являются благоприятными для зимнего виндсерфинга. Толщина слоя льда на реке около метра, сверху находится примерно 20 сантиметров спрессованного снега, а зимнее солнце выровняло неровности. Таким образом ничего не должно помешать участникам показать свой класс.
Дистанция будет максимально приближена к берегу, поэтому организаторы ожидают большое количество болельщиков. Кроме того, будет проводиться онлайн трансляция гонок, которая станет одной из первых в истории российского парусного спорта.
2 февраля в 11:00 будет поднят флаг соревнований, после чего дадут старт первой гонки, а в воскресенье 5 февраля в 15:00 состоится награждение победителей и призёров.
Полная программа соревнований:
01 февраля 2017 года:
с 12:00 до 20:00 регистрация участников, тренировочная гонка;
02 февраля 2017 года:
с 9:30 до 11:00 — регистрация участников;
11:00 — торжественное открытие соревнований;
12:30 — старт первой гонки гоночного дня;
18:00 — старт последней гонки гоночного дня;
03-04 февраля 2017 года–гоночные дни:
10:30 — старт первой гонки гоночного дня;
18:00 — старт последней гонки гоночного дня;
05 февраля 2017 года:
10:30 — старт первой гонки гоночного дня;
12:30 — старт последней гонки гоночного дня;
15:00 — церемония закрытия соревнований;
(перерывы на обед с 13:00 до 15:00).