Сильнейших флорболистов Поморья определили в Новодвинске

На первом этапе соревнований все они были разбиты на две группы.



В группу А попали «Двина-АЦБК», «Пиренеи» из Архангельска и молодежная сборная столицы Поморья. В этой группе в отборочных играх сильнейшей стала новодвинская команда. «Двина-АЦБК» легко обошла своих соперников с превосходящим счетом.



В группу Б вошли мужская «Сборная Архангельска», холмогорский «Темп» и «Сборная Северодвинска». Архангелогородцы и северодвинцы за три периода так и не смогли определить сильнейшего. А вот гости из Холмогор уступили своим соперникам в обеих играх. По разнице забитых и пропущенных мячей лидером в этой группе стала сборная города корабелов.



Таким образом, в финальный этап вышли четыре команды: новодвинская «Двина-АЦБК», архангельские «Пиренеи», «Сборная Архангельска» и северодвинская сборная. Молодежка из столицы Поморья и холмогорский «Темп» остались за бортом чемпионата.



Первый полуфинал между командами «Двина-АЦБК» и сборной Архангельска законцился со счетом 6:10 в пользу гостей из областной столицы. Во втором полуфинале сборная Северодвинска разгромила команду «Пиренеи» со счетом 13:3.



По итогам этих игр в матче за третье место играли команды «Двина-АЦБК» и «Пиренеи», в результате со счетом 13:6 новодвинцы стали «бронзовыми» призерами чемпионата.



Решающий поединок за звание чемпиона Архангельской области состоялся между командами «Сборная Архангельска» и «Сборная Северодвинска». С итоговым счетом 4:5 победу в чемпионате одержала команда из города корабелов.

10 декабря в спортзале «Северный» физкультурно-оздоровительного комплекса «Двина» прошли полуфинальные и финальные матчи чемпионата Архангельской области по флорболу среди мужских команд.