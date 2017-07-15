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Сильнейших гребцов Архангельска выявили на городском первенстве

сегодня 18:27
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В областном центре с 12 по 15 июня проходили состязания по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов.
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Выявляли сильнейших в байдарках-одиночках на дистанциях в 200, 500, 1000 и 5000 метров и заездах двоек на дистанциях в 200, 500 и 1000 метров.

Призовые места в возрастных группах:

Девушки 1999-2000 г.р., 5000 м: 1 место - Елизавета Истомина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.)

Девушки 1999-2000 г.р., 1000 м: 1 место - Елизавета Истомина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Девушки 1999-2000 г.р., 500 м: 1 место - Елизавета Истомина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Девушки 1999-2000 г.р., 200 м: 1 место - Елизавета Истомина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Мужчины, 200 м: 1 место – Алексей Тяпков (тренеры-преподаватели Серебренникова М.Е., Тяпков А.Е.), 2 место – Андрей Корольков (тренеры-преподаватели Серебренникова М.Е., Тяпков А.Е.).

Юноши 2001-2002 г.р., 5000 м: 1 место – Егор Сенчуков (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Егор Карлов (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 3 место – Костин Роман (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Юноши 2001-2002 г.р., 1000 м: 1 место – Игорь Фефилатьев (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Егор Сенчуков (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Егор Карлов (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Юноши 2001-2002 г.р., 500 м: 1 место – Максим Рохин (тренеры-преподаватели Серебренникова М.Е., Тяпков А.Е., Краснова Г.П.), 2 место – Егор Сенчуков (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Кирилл Оленичев (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Юноши 2001-2002 г.р., 200 м: 1 место - Игорь Фефилатьев (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Максим Рохин (тренеры-преподаватели Серебренникова М.Е., Тяпков А.Е., Краснова Г.П.), 3 место – Егор Карлов (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Девушки 2001-2002 г.р., 5000 м: 1 место – Маргарита Елфимова (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Вероника Шкультина (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 3 место – Екатерина Лаврова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девушки 2001-2002 г.р., 1000 м: 1 место - Маргарита Елфимова (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Вероника Шкультина (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 3 место – Екатерина Лаврова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девушки 2001-2002 г.р., 500 м: 1 место - Маргарита Елфимова (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Вероника Шкультина (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

Девушки 2001-2002 г.р., 200 м: 1 место - Маргарита Елфимова (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Вероника Шкультина (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 3 место – Екатерина Лаврова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Юноши 2003-2004 г.р., 5000 м: 1 место – Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Михаил Жигарев (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 3 место – Семен Ситников (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Юноши 2003-2004 г.р., 1000 м: 1 место – Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Сергей Бренчуков (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 3 место – Семен Ситников (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Юноши 2003-2004 г.р., 500 м: 1 место – Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Сергей Бренчуков (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 3 место – Семен Ситников (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.).

Юноши 2003-2004 г.р., 200 м: 1 место – Олег Вязников (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.), 2 место – Сергей Бренчуков (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 3 место – Михаил Жигарев (тренеры-преподаватели Щеголихин А.А., Подольская М.С.).

Девушки 2003-2004 г.р., 5000 м: 1 место – Поспелова Татьяна (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Анастасия Шуваева (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 3 место – Марина Емельянова (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Девушки 2003-2004 г.р., 1000 м: 1 место – Поспелова Татьяна (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Анастасия Шуваева (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 3 место – Марина Емельянова (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Девушки 2003-2004 г.р., 500 м: 1 место – Поспелова Татьяна (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Марина Емельянова (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Анастасия Шуваева (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девушки 2003-2004 г.р., 200 м: 1 место – Поспелова Татьяна (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Карина Кукушкина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Анастасия Шуваева (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Мальчики 2005 г.р. и моложе, 500 м: 1 место – Игорь Евтушенко (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Никита Барановский (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 3 место – Денис Данилов (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Мальчики 2005 г.р. и моложе, 200 м: 1 место – Никита Барановский (тренер-преподаватель Соколов В.Ю.), 2 место – Игорь Евтушенко (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Денис Данилов (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Девочки 2005 г.р. и моложе, 500 м: 1 место – Анастасия Косинова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 2 место – Софья Макарова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 3 место – Виктория Шакирова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девочки 2005 г.р. и моложе, 200 м: 1 место – Виктория Шакирова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 2 место – Анастасия Косинова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 3 место – Софья Макарова (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Заезды двоек:

Юноши  1999-2002 г.р., 1000 м: 1 место – Варакин Виктор и Касьяник Даниил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Федорович Матвей (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Корелин Виктор (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Артемов Кирилл и Котлов Никита (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Юноши  1999-2002 г.р., 500 м: 1 место – Бельшев Илья и Рохин Максим (тренеры-преподаватели Тяпков А.Е., Серебренникова М.Е., Краснова Г.П.), 2 место – Сенчуков Егор и Костин Роман (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Варакин Виктор и Касьяник Даниил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Юноши  1999-2002 г.р., 200 м: 1 место – Бельшев Илья и Рохин Максим (тренеры-преподаватели Тяпков А.Е., Серебренникова М.Е., Краснова Г.П.), 2 место – Варакин Виктор и Касьяник Даниил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Сенчуков Егор и Костин Роман (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Юноши 2003-2004 г.р., 1000 м: 1 место – Круподерщиков Михаил (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Жигарев Михаил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Серебренников Михаил и Воеводин Артем (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.), 3 место – Шалапанов Даниил и Елизаров Георгий (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Юноши 2003-2004 г.р., 500 м: 1 место – Круподерщиков Михаил (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Жигарев Михаил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Шалапанов Даниил и Елизаров Георгий (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место - Серебренников Михаил и Воеводин Артем (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Юноши 2003-2004 г.р., 200 м: 1 место – Круподерщиков Михаил (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Жигарев Михаил (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Шалапанов Даниил и Елизаров Георгий (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место - Серебренников Михаил и Воеводин Артем (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девушки 2003 г.р. и моложе, 500 м: 1 место – Кукушкина Карина и Емельянова Марина (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Шуваева Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Ипполитова Анна (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 3 место – Шакирова Виктория и Косинова Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Девушки 2003 г.р. и моложе, 200 м: 1 место – Шуваева Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Ипполитова Анна (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Шакирова Виктория и Косинова Анастасия (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.).

Мальчики 2005 г.р. и моложе, 200 м: 1 место – Чебыкин Александр (тренер-преподаватель Мутасова Н.П.) и Евтушенко Игорь (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.), 2 место – Данилов Денис и Вязников Александр (тренеры-преподаватели Подольская М.С., Щеголихин А.А.).

Автор: sportschool3
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