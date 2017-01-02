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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Снежная битва по японским правилам развернётся на поморской земле

В Архангельске на набережной Северной Двины в районе площади Мира 7 и 8 января с 11.00 до 15.00 состоится турнир по японской игре в снежки по правилам – Юкигассен.
В Юкигассен играют команды по семь человек. Перед турниром на площадке возводятся укрепления, за которыми игроки прячутся во время баталий. Снежная битва проходит в три периода, по три минуты каждый с перерывами по 1 минуте. На каждый отрезок игры выдаётся по 90 снежков. Команда, выигравшая два периода из трех, становится победителем матча. Сильнейший определяется захватом флага или большим числом оставшихся игроков.

Родоначальниками этого вида спорта считаются японцы. Первый турнир прошел в 1989 году в городе Собэцу. Сейчас в Юкигассен играют уже не только в Стране восходящего солнца, но и в Канаде, США, Австралии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Голландии. Отетим, что в России турниры проходят в Мурманске, Апатитах и Архангельске.

Предстоящий турнир «Юкигассен» в столице Поморья станет международным. В соревнованиях примет участие команда норвежского города-побратима Архангельска Варде.

  
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просмотров: 974
дата: 02.01.17 | 12:51
комментариев: 2
1 1
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Надобно заместо этих бусурманских лазертагов и пейнтболов, тьфу срамота!, наш исконный поморский дворовый бинтрезинен-самопалинг пропагандировать. Сараек правда мало осталось. Придется туризьм в Маймаксу организовать, там есть наверое их. Вот предлагаю проект в качестве страпона для инкубатора.
03.01.17
18:55
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Vadimych (1)
Где то же и откопали этот юкигассен. А по сути-банальная игра в снежки. Лучше тогда стенка на стенку на кулаках ходите. С побратимами из Норвегии.А то при разгуле патриотизьму живём по китайскому календарю, снегом кидаемся по японским правилам, Осталось только прищуриться.
03.01.17
15:39
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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