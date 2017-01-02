Архангельск: Спорт

В Архангельске на набережной Северной Двины в районе площади Мира 7 и 8 января с 11.00 до 15.00 состоится турнир по японской игре в снежки по правилам – Юкигассен.

В Юкигассен играют команды по семь человек. Перед турниром на площадке возводятся укрепления, за которыми игроки прячутся во время баталий. Снежная битва проходит в три периода , по три минуты каждый с перерывами по 1 минуте. На каждый отрезок игры выдаётся по 90 снежков. Команда, выигравшая два периода из трех, становится победителем матча. Сильнейший определяется захватом флага или большим числом оставшихся игроков.



Родоначальниками этого вида спорта считаются японцы. Первый турнир прошел в 1989 году в городе Собэцу. Сейчас в Юкигассен играют уже не только в Стране восходящего солнца, но и в Канаде, США, Австралии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Голландии. Отетим, что в России турниры проходят в Мурманске, Апатитах и Архангельске.



Предстоящий турнир «Юкигассен» в столице Поморья станет международным. В соревнованиях примет участие команда норвежского города-побратима Архангельска Варде.



