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Спортсмены Поморья выиграли 12 медалей на чемпионате России по воздушной атлетике

сегодня 15:44
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Более 200 участников из 62 городов России приняли участие в финалече мпионата России по воздушной атлетике. Спортсмены показывали свое мастерство на пилоне, воздушных полотнах, воздушном кольце и спортивном кубе.
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Фото: rapaf.ru

На этих соревнованиях отлично выступили спортсмены из Архангельской области. В дисциплине «спорт на пилоне» у юношей золотую медаль завоевал Илья Титаренко, у юниорок  – Дарья Мартынова, «серебро» у юниорок выиграла Ирина Маякова.

Ирина Масалова, Ольга Савина, Ольга Клюшина и Марина Максимова стали золотыми медалистками в групповом выступлении.

На воздушном кольце Дарина Репишная и Ирина Семакова завоевали золотую медаль в парном разряде в возрастной категории 14–17 лет.

Анастасия Алешинцева, Татьяна Ермолина и Дарина Репишная взяли «серебро» в профессиональной, любительской и юниорской категориях соответственно, а Алина Попова – «бронзу» в категории юниоры «В». Кроме того, Александра Исакова и Ирина Сошникова завоевали «серебро» у женщин в дуэте.

Ульяна Кукушкина и Варвара Дюкова стали золотыми призёрками в дисциплине «спортивный куб» в возрастных категориях 10–13 лет и 14–17 лет соответственно.

Финал чемпионата проводился в два этапа по олимпийской системе. В турнире участвовали только атлеты, показавшие лучшие результаты и победившие на девяти отборочных региональных турнирах.

Победители и призёры чемпионата получат право войти в состав национальной сборной, члены которой будут представлять Россию на всех рейтинговых международных турнирах в сезоне 2017 года.

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