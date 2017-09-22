Стартовый матч архангельского «Водника» на Кубке России ознаменовался скандалом

Накануне «желто-зеленые» встречались в Ульяновске с местной «Волгой». Северяне потерпели в этой встрече обидное поражение. Но расстроило команду с берегов Двины вовсе не это, а факт участия в матче на стороне соперников бывшего игрока «Водника».

Дело в том, что экс-полузащитник архангельской команды Дмитрий Савельев расстался с клубом не по-джентельменски. 38-летний титулованный хоккеист ушел из «Водника» со скандалом, расторгнув контракт по собственному желанию и не выплатив при этом клубу положенную компенсацию. Регламент соревнований запрещает в таких случаях игроку выступать за новый клуб.



Подобные действия могут послужить поводом для отстранения игрока от матчей. На это уже жаловался фан-клуб команды «Водник» в своем обращении к общественности и руководству Федерации хоккея с мячом России. Реакции от хоккейных функционеров не последовало.



Трудно понять, как ФХМР утвердила заявку клуба «Волга», в которой значится хоккеист Дмитрий Савельев, пренебрегающий спортивной этикой, вопрошают болельщики архангельского клуба.

Что касается вчерашней игры, то стартовый матч первого этапа Кубка России по хоккею с мячом выдался для «Водника» непростым. Встреча завершилась обидным проигрышем 3:4, несмотря на то, что «желто-зеленые» вели по ходу игры. Но, по-видимому, расстроило команду с берегов Двины вовсе не досадное поражение, а сам факт участия в матче Дмитрия Савельева.



21 сентября руководство архангельского клуба выдвинуло официальный протест по этому поводу. Похоже, что новый хоккейный сезон в России стартовал с очередного скандала.





