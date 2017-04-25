Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Стрелки Поморья пополнили свою копилку золотой и бронзовой медалями В рамках российских соревнований по пулевой стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, воспитанники заслуженного тренера РФ Александра Поздеева продолжают собирать награды. Во второй соревновательный день командного Чемпионата России мужчины сразились в олимпийском упражнении «скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров». Чемпионами страны стали стрелки Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Леонид Екимов, Алексей Гнидченко и Михаил Исаков. «Серебро» завоевали краснодарские спортсмены, бронзовые медали у стрелков из Самарской области. Также 24 апреля были разыграны медали среди женщин в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров».



Спортсменки Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Мария Пономарева, Вероника Павлова и Дарья Вдовина, набрав 1719 очков, в командном Чемпионате завоевали «бронзу». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 47

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 2 | закрыть