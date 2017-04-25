Архангельск: Спорт

Во второй соревновательный день командного Чемпионата России мужчины сразились в олимпийском упражнении «скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».
Чемпионами страны стали стрелки Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Леонид Екимов, Алексей Гнидченко и Михаил Исаков.
«Серебро» завоевали краснодарские спортсмены, бронзовые медали у стрелков из Самарской области.
Также 24 апреля были разыграны медали среди женщин в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров».
Спортсменки Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Мария Пономарева, Вероника Павлова и Дарья Вдовина, набрав 1719 очков, в командном Чемпионате завоевали «бронзу».