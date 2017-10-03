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Стрелки Поморья традиционно блистают на всероссийских соревнованиях

сегодня 12:39
71 0
В Краснодаре проходит командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.
 
 
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На чемпионате страны женщины разыграли медали в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

Победительницами стали спортсменки Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» - мастер спорта России международного класса Дарья Вдовина, мастер спорта России Мария Пономарёва и мастер спорта России Вероника Павлова. Спортсменки под руководством заслуженного тренера России Александра Петровича Поздеева показали лучший результат - 1245.6 очка.

В рамках всероссийских соревнований в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров» золотую медаль завоевала Дарья Вдовина. В квалификации она показала результат 581 очко из 600 возможных, а в финале попала 458.1 очка и победила с большим преимуществом в 4.2 очка.

Среди смешанных команд в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» серебряные медали завоевал стрелковый дуэт Станислава Кузнецова и Марии Пономарёвой. Бронзовыми призёрами стала пара Сергея Круглова и Дарьи Вдовиной.

Автор: novadmin
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