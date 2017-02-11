Архангельск: Спорт

Вместе с архангелогородцами в традиционной гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие жители 74 регионов нашей страны.

К общероссийской лыжной гонке подключились два с половиной десятка городов и посёлков области. Самые массовые старты в Поморье прошли сегодня днем на льду Северной Двины в Архангельске.



Всего в гонке «Лыжня России» было организовано пять забегов. Участники первых четырёх бежали дистанцию 2000 метров, заключительный масс-старт для всех желающих составил символические 2017 метров.

Как пояснили News29 в пресс-службе городской администрации, победители каждого забега получили дипломы, кубки и медали министерства спорта России.