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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Свыше 3,5 тысяч любителей зимнего вида спорта встали на лыжню в Архангельске

Вместе с архангелогородцами в традиционной гонке «Лыжня России – 2017» приняли участие жители 74 регионов нашей страны.

К общероссийской лыжной гонке подключились два с половиной десятка городов и посёлков области. Самые массовые старты в Поморье прошли сегодня днем на льду Северной Двины в Архангельске. 

Всего в гонке «Лыжня России» было организовано пять забегов. Участники первых четырёх бежали дистанцию 2000 метров, заключительный масс-старт для всех желающих составил символические 2017 метров.  

Как пояснили News29 в пресс-службе городской администрации, победители каждого забега получили дипломы, кубки и медали министерства спорта России.

  
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просмотров: 105
дата: 11.02.17 | 17:35
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