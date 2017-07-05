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Третий тур «Кубка РВА» по пляжному волейболу разыграли в Северодвинске

сегодня 14:12
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Отличная погода. Отличное настроение. Прекрасное Белое море. На минувших выходных в Северодвинске на ягринском песке состоялся 3-й тур "Кубка РВА" по пляжному волейболу.
 
 
 
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"Кубок РВА" – самый масштабный турнир по пляжному волейболу в Архангельской области по количеству этапов и игровых дней. Турнир состоит из трёх отборочных туров и финала. Розыгрыш проходит в трёх категориях: мужчины, женщины и «микст» (смешанные команды) – среди команд «Профессионалов» и «Любителей». Состязания уже прошли в этом году на пляжах Онеги и Архангельска

В зависимости от занятого места каждому спортсмену начисляется определённое количество баллов рейтинга. Баллы, набранные в разных турах, суммируются, и по итогам общего зачёта определяются участники финала "Кубка РВА". Именно поэтому 3-й тур был особенно важным для команд, которые желали повысить рейтинг и пробиться в финал турнира.

По итогам двух соревновательных дней определились победители и призёры 3-го тура "Кубка РВА".

В сетке «профессионалы» среди мужчин первое место, золотые медали, Кубок первого тура завоевала команда «Триумф» (Сергей Жаботинский и Вадим Караганов – Архангельск), серебряные медали и призы от компании «Сэтл Сити» получила команда «Оптимист» (Эдуард Лудков и Евгений Аксёнов). В упорном матче за третье команда «Строй Центр» сумела завоевать бронзовые награды и призы от компании «Барс», вырвав победу у северодвинской пары «ДД» (Дмитрий Быданов и Дмитрий Суховьёв). Золотые медали и малые Кубки за победу в сетке «любителей» у команды «МЧС» (Михаил Афонин и Александр Кузьмицкий – Северодвинск). Серебро взяли также северодвинские спортсмены из команды «МакКофе» (Константин Крупин и Александр Арашин). Бронза у команды «Пинежане» (Дмитрий Сурин и Владимир Черняев).

Среди женских команд среди «профессионалов» победители первых двух туров "Кубка РВА" северодвинки «Строительная компания» (Галина Чулкова и Любовь Губкина) в матче за первое место на этот раз уступили молодым спортсменкам из архангельской команды «ДЮСШ №1» (Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина). Бронзу увезли в Архангельск волейболистки из команды «Буэно» (Александра Васина и Анастасия Горяшина). Первое место среди женщин-любителей завоевала команда «Ромашки» (Юлия Ромашова и Виктория Новикова), обыграв северодвинскую пару «Китики» (Виктория Маташина и Диана Шумовская). Бронзу на этот раз завоевала сборная команда Архангельска и Новодвинска «ТуСо» (Лада Солнышкова и Евгения Тур).

В финале категории «микст» среди «профессионалов» встретились две архангельские команды. Сильшейшей оказалась пара «Первый спортивный» (Михаил Боас и Алёна Лаврентьева). Они обыграли команду «Оптимист» (Евгений Аксёнов и Юлия Ромашова). Сборная команда Санкт-Петербурга и Мурманска «Next» (Алексей Бурима и Александра Горшарик) уступила в матче за третье место сборной Архангельска и Северодвинска «САФУ» (Виктор Попов и Нелли Дерягина). Заслуженные кубки, медали и подарки от компаний «Барс», «Сэтл Сити» «Первый спортивный» и «InФормат» получили все победители и призёры. Среди «любителей» в микст-турнире победу одержала команда «Ничотакие» (Сергей Шелашский и Виктория Новикова) из Архангельска. Они одержали победу над северодвинцами «Маташина» (Дмитрий Суховьёв и Виктория Маташина). А победители первых двух туров любительской сетки «микст» новодвинцы из команды «Подкатит» (Иван Федотов и Лада Солнышкова) на этот раз заняли третье место.

Финал «Кубка РВА» состоится 15 и 16 июля на городском пляже Архангельска. 
Автор: volley29
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