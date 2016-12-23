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Архангельск: Спорт

     

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Турнир по гиревому спорту в Архангельске выявил самых сильных студентов-атлетов

В Северном Арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова прошёл III открытый Студенческий турнир по гиревому спорту в отдельных видах «Рывок к Победе-2016». Его посвятили 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рывке гири 24 кг приняли участие 9 студентов. Победителем стал учащийся высшей школы энергетики, нефти и газа Расул Маматисаков. Он выполнил 76 подъёмов. А вот в упражнении толчок двух гирь 24 кг участвовало 12 юношей. Победил студент высшей школы энергетики, нефти и газа Алексей Булыгин (71 подъём).
 
В толчке длинным циклом с гирями 24 кг из одиннадцати участников лучший результат показал Александр Князев - 60 подъёмов, выступивший вне конкурса. Среди студентов победу одержал студент высшей школы естественных наук и технологий Михаил Кондратюк - 36 подъёмов.
 
В рывке гири 16 кг участвовали более 60 студентов. Победителем стал Виктор Юрьев - 232 подъёма, на втором месте его брат Алексей Юрьев.
 
Победителями среди девушек в рывке гири 16 кг стали Елизавета Авдеева, Галина Бовыкина и Тамара Кочегарова.
 
Командный зачет, в который вошли десять участников, в упорной борьбе выиграли студенты высшей школы энергетики, нефти и газа - 1660 подъёмов. Это новый рекорд среди проводимых ранее турниров.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Aleksander
просмотров: 122
дата: 23.12.16 | 10:03
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