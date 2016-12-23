Архангельск: Спорт

В Северном Арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова прошёл III открытый Студенческий турнир по гиревому спорту в отдельных видах «Рывок к Победе-2016». Его посвятили 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рывке гири 24 кг приняли участие 9 студентов. Победителем стал учащийся высшей школы энергетики, нефти и газа Расул Маматисаков. Он выполнил 76 подъёмов. А вот в упражнении толчок двух гирь 24 кг участвовало 12 юношей. Победил студент высшей школы энергетики, нефти и газа Алексей Булыгин (71 подъём).



В толчке длинным циклом с гирями 24 кг из одиннадцати участников лучший результат показал Александр Князев - 60 подъёмов, выступивший вне конкурса. Среди студентов победу одержал студент высшей школы естественных наук и технологий Михаил Кондратюк - 36 подъёмов.



В рывке гири 16 кг участвовали более 60 студентов. Победителем стал Виктор Юрьев - 232 подъёма, на втором месте его брат Алексей Юрьев.



Победителями среди девушек в рывке гири 16 кг стали Елизавета Авдеева, Галина Бовыкина и Тамара Кочегарова.



Командный зачет, в который вошли десять участников, в упорной борьбе выиграли студенты высшей школы энергетики, нефти и газа - 1660 подъёмов. Это новый рекорд среди проводимых ранее турниров.

