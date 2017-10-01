Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
29.09.17
672
29.09.17
669
29.09.17
642
29.09.17
522
29.09.17
479
29.09.17
478
29.09.17
450
реклама
Новости компаний
30.09.17
71
30.09.17
69
30.09.17
69
30.09.17
65
30.09.17
63
30.09.17
62
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

В Архангельске на Красной пристани в разгаре Всероссийский день ходьбы

сегодня 13:33
77 0
Жители и гости Поморья стали участниками целого калейдоскопа спортивных событий на Красной пристани.
 
 
 
 
 
 >
Новости по теме
Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске
Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке
В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы
На главной сцене праздника «Зарядку с чемпионами» для юных и взрослых участников провели знаменитые спортсмены Поморья. Уже начинаются мастер-классы по джиу-джитсу, каратэ-кёкусинкай, боксу, тхэквондо
 
Все желающие могут познакомиться с американским футболом и игрой бочче, а также согреться кашей и чаем из походной кухни.
В рамках праздника президентам и старшим тренерам спортивных федераций Поморья вручили награды агентства по спорту Архангельской области по итогам летней спортивно-оздоровительной кампании.
 
Главное событие – старт на 3 000 метров – состоится в 15:00. Регистрация на участие во Всероссийском дне ходьбы продолжается.
Автор: dvinalander
77 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
Новости по теме | Спорт
 
Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске
Массовые мероприятия внесут коррективы в движение транспорта в Архангельске
Изменения планируются в предстоящие выходные и коснутся Соломбалы, центра города и участка набережной. В первый день октября движение всех видов транспорта будет перекрыто в этих местах, начиная с трех часов дня и до половины десятого вечера.
29.09.17 18:13
1759
 
Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке
Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке
Спортивная разминка в компании с мисс Архангельск-2017, выставка ретро-автомобилей, веселые старты, конкурсы, мастер-классы и автограф-сессии от известных северных чемпионов - все это День ходьбы в Архангельске.
29.09.17 18:06
1454
 
В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы
В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы
1 октября в районе Красной пристани состоится большой спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы. Заряжать энергией любителей здорового образа будет полевая кухня с бесплатной кашей и горячим чаем.
26.09.17 22:49
570 1
kemastreet: ,,самый масштабный в России День ходьбы" на х......
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080