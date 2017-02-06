Архангельск: Спорт

Комиссия будет работать с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00 в Центре развития «Норд Арена». К соревнованиям приглашаются профессионалы и любители любого возраста.

Участники до 17 лет допускаются только при наличии справки – допуска врача, от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также для прохождения процедуры регистрации необходимо предъявить паспорт (свидетельство о рождении).

Дистанция гонки определяется в соответствии с возрастной группой: юноши и девушки 2005 г.р. и младше - 1 км; юноши и девушки 2002 - 2004 г. р., мужчины и женщины 1962 г. р. и старше - 3 км; юноши и девушки 1999 - 2001 г. р. - 5 км; мужчины и женщины - 1998 - 1963 г. р. - 10 км.

В Архангельске лыжная гонка состоится 11 февраля. Старт будет дан на набережной Северной Двины в районе улицы Свободы.