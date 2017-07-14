В Архангельске пройдет финал крупнейшего в Поморье турнира по пляжному волейболу

Кубок РВА – это завершающий, финальный тур крупнейшего в Архангельской области марафона по пляжному волейболу. Соревнования такого формата проводятся в Архангельской области с 2014 года и, надо отметить, они стали одним из самых заметных спортивных событий нашего региона. Организаторы позаботились о том, чтобы максимальное количество спортсменов смогло принять участие в турнире, поэтому розыгрыш Кубка РВА проводился в несколько этапов на песчаных площадках разных городов Архангельской области. В течение месяца волейболисты боролись за призы в трех предварительных турах в Онеге, Архангельске и Северодвинске.На всех этапах спортсмены зарабатывали рейтинговые очки в зависимости от занятого места. По сумме рейтинговых очков были выявлены сильнейшие пары, и определились участники финала: по 8 мужских, женских и смешанных команд в категории «Профессионалы». Всего – 24 пары. По 6 команд – всего 18 мужских, женских и смешанных пар, набравших меньшее количество баллов рейтинга, примут участие в розыгрыше в категории «Любители».Кроме того, в турнире в составах разных команд примут участие молодые архангельские спортсмены – бронзовые призёры Первенства Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу Виктор Шумских и Никита Пихтулов, а также победительницы Первенства СЗФО и Финала Спартакиады учащихся 2017 по пляжному волейболу – Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина.Региональная волейбольная ассоциация Архангельской области приглашает болельщиков на городской пляж Архангельска 15 и 16 июля, чтобы подарить всем отличное настроение и море позитива.