1 октября в районе Красной пристани состоится большой спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы. Заряжать энергией любителей здорового образа будет полевая кухня с бесплатной кашей и горячим чаем.

Красная пристань для фестиваля выбрана не случайно. В течение последних двух лет она по праву носит звание «территории спорта». Летом здесь ежедневно можно встретить велосипедистов, скейтбордистов и роллеров, в августе именно отсюда берет свой старт знаменитая Соловецкая регата, в сентябре совсем рядом – «Кросс нации». Зимой на Красной пристани проходят массовые катания на льду и разнообразные спортивные праздники для всей семьи.



— Мы планируем, что в этом году в Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.



Праздник начнётся в полдень. С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», эксперты по боевым искусствам – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины.



В Дне ходьбы планируют принять участие высшие учебные заведения, учебные заведения среднего профессионального образования, спортсмены, а также все приверженцы здорового образа жизни.



— Приглашаю всех северян принять участие в этом замечательном спортивном празднике. Ходьба доступна всем желающим, даже тем, кто по медицинским показаниям не может бегать или заниматься другими, более активными видами спорта, – отметил Александр Кузнецов.



Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» по инициативе Олимпийского комитета России. Он является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в нём участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.



В столице Поморья спортивный праздник состоится при поддержке общественной организации «Олимпийский совет Архангельской области» и агентства по спорту в лице регионального центра развития спорта «Водник» и регионального центра спортивной подготовки «Поморье».