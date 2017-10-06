В Архангельске разыграют матчи второго тура городского чемпионата по мини-футболу
сегодня 10:36
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Центральным матчем второго игрового дня чемпионата станет противостояние молодой амбициозной команды «Северная Двина» с ветеранами архангельского футбола – командой «Рома-Экотек».
Дополнительной интриги этому матчу придаёт то, что многократные чемпионы города переживают сегодня не лучшие времена – команду покинул ряд сильных игроков и тренер Сергей Талдонов, под руководством которого в сезоне 2015-2016 гг., «Рома» оформила «золотой дубль», завоевав звания Чемпиона города и Обладателя Кубка города по мини-футболу. Однако это не мешает им оставаться одними из лидеров архангельского футзала.
Для команды «Северная Двина» предстоящий матч станет всего вторым в истории, проводимым в высшем дивизионе архангельского мини-футбола. При подготовке к выступлениям в высшей лиге «севернодвинцы» существенно усилили свой состав, а свои притязания на самые высокие места в турнирной таблице подтвердили в первом матче сезона с прошлогодним бронзовым призером Чемпионата Архангельска – командой «Севдорстрой».
Начало встречи «Северная Двина» - «Рома-Экотек» 8 октября в 20:15.
Кроме этого, в рамках второго тура 8 октября состоятся следующие матчи:
15:45 – «Пахарь» - «Севзапдорстрой»
17:15 – «Олимпик» - «Армида»
18:45 – «Химик» - «САФУ»
21:45 – «Аэропорт» - «Севдорстрой».
Все матчи команд высшей лиги проходят в ЦРС «НОРД-АРЕНА» (г. Архангельск, пр. Советских космонавтов,
179).
Также 7-8 октября в ФСК им. А.Ф. Личутина (г. Архангельск, ул. Химиков,
4) пройдут очередные матчи Первенства Архангельска по мини-футболу среди команд 1, 2 и 3 лиг. В субботу 7 октября игры на «Сульфат-Арене» начнутся в 10:00 и продлятся до 20:30. На следующий день первая игра первенства города состоится в 8:30, завершится игровой день в 17:30.