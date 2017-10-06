Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
1034
04.10.17
822
05.10.17
699
05.10.17
679
04.10.17
670
05.10.17
619
04.10.17
611
реклама
реклама
Новости компаний
05.10.17
225
04.10.17
150
05.10.17
148
04.10.17
142
05.10.17
141
05.10.17
138
04.10.17
132
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

В Архангельске разыграют матчи второго тура городского чемпионата по мини-футболу

сегодня 10:36
66 0
Центральным матчем второго игрового дня чемпионата станет противостояние молодой амбициозной команды «Северная Двина» с ветеранами архангельского футбола – командой «Рома-Экотек».
 >
Дополнительной интриги этому матчу придаёт то, что многократные чемпионы города переживают сегодня не лучшие времена – команду покинул ряд сильных игроков и тренер Сергей Талдонов, под руководством которого в сезоне 2015-2016 гг., «Рома» оформила «золотой дубль», завоевав звания Чемпиона города и Обладателя Кубка города по мини-футболу. Однако это не мешает им оставаться одними из лидеров архангельского футзала. 
 
Для команды «Северная Двина» предстоящий матч станет всего вторым в истории, проводимым в высшем дивизионе архангельского мини-футбола. При подготовке к выступлениям в высшей лиге «севернодвинцы» существенно усилили свой состав, а свои притязания на самые высокие места в турнирной таблице подтвердили в первом матче сезона с прошлогодним бронзовым призером Чемпионата Архангельска – командой «Севдорстрой».
 
Начало встречи «Северная Двина» - «Рома-Экотек» 8 октября в 20:15.
 
Кроме этого, в рамках второго тура 8 октября состоятся следующие матчи:
15:45 – «Пахарь» - «Севзапдорстрой»
17:15 – «Олимпик» - «Армида»
18:45 – «Химик» - «САФУ»
21:45 – «Аэропорт» - «Севдорстрой».

Все матчи команд высшей лиги проходят в ЦРС «НОРД-АРЕНА» (г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 179).
 
Также 7-8 октября в ФСК им. А.Ф. Личутина (г. Архангельск, ул. Химиков, 4) пройдут очередные матчи Первенства Архангельска по мини-футболу среди команд 1, 2 и 3 лиг. В субботу 7 октября игры на «Сульфат-Арене» начнутся в 10:00 и продлятся до 20:30. На следующий день первая игра первенства города состоится в 8:30, завершится игровой день в 17:30.
66 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
«Водоканал» восстановил подачу воды в центре Архангельска
 
В Архангельске разыграют матчи второго тура городского чемпионата по мини-футболу
В Архангельске разыграют матчи второго тура городского чемпионата по мини-футболу
Центральным матчем второго игрового дня чемпионата станет противостояние молодой амбициозной команды «Северная Двина» с ветеранами архангельского футбола – командой «Рома-Экотек».
сегодня 10:36
67
 
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
Он должен стать первым в Поморье крытым кортом для пляжных видов спорта. К слову сказать, таких немного и в России – всего восемь.
вчера 11:54
926 5
Vadimych: Василий П., В волейбол играли везде и всегда, но никому в голову не приходило делить его...
 
В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал
В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал
В школе №93 завершился капитальный ремонт спортивного зала. На церемонии открытия присутствовали представители правительства и администрации города.
03.10.17 17:05
590
 
Новодвинец Владимир Баклушин признан лучшим борцом международного турнира
Новодвинец Владимир Баклушин признан лучшим борцом международного турнира
В норвежском городе Тана завершился десятый юбилейный международный турнир «TANA MATCH,N 2017» по спортивной борьбе среди стран Баренц-региона. Своих участников на международной спортивной арене представили 13 спортклубов из 5 стран.
03.10.17 14:07
302
 
Стрелки Поморья традиционно блистают на всероссийских соревнованиях
Стрелки Поморья традиционно блистают на всероссийских соревнованиях
В Краснодаре проходит командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.
03.10.17 12:39
250
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080