В Архангельске разыграют матчи второго тура городского чемпионата по мини-футболу

Архангельск, пр. Советских космонавтов,

Архангельск, ул. Химиков,

Дополнительной интриги этому матчу придаёт то, что многократные чемпионы города переживают сегодня не лучшие времена – команду покинул ряд сильных игроков и тренер Сергей Талдонов, под руководством которого в сезоне 2015-2016 гг., «Рома» оформила «золотой дубль», завоевав звания Чемпиона города и Обладателя Кубка города по мини-футболу. Однако это не мешает им оставаться одними из лидеров архангельского футзала.Для команды «Северная Двина» предстоящий матч станет всего вторым в истории, проводимым в высшем дивизионе архангельского мини-футбола. При подготовке к выступлениям в высшей лиге «севернодвинцы» существенно усилили свой состав, а свои притязания на самые высокие места в турнирной таблице подтвердили в первом матче сезона с прошлогодним бронзовым призером Чемпионата Архангельска – командой «Севдорстрой».Начало встречи «Северная Двина» - «Рома-Экотек» 8 октября в 20:15.Кроме этого, в рамках второго тура 8 октября состоятся следующие матчи:15:45 – «Пахарь» - «Севзапдорстрой»17:15 – «Олимпик» - «Армида»18:45 – «Химик» - «САФУ»21:45 – «Аэропорт» - «Севдорстрой».Все матчи команд высшей лиги проходят в ЦРС «НОРД-АРЕНА» (г.179).Также 7-8 октября в ФСК им. А.Ф. Личутина (г.4) пройдут очередные матчи Первенства Архангельска по мини-футболу среди команд 1, 2 и 3 лиг. В субботу 7 октября игры на «Сульфат-Арене» начнутся в 10:00 и продлятся до 20:30. На следующий день первая игра первенства города состоится в 8:30, завершится игровой день в 17:30.