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Архангельск: Спорт

     

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В Архангельске волейболисты выявили сильнейшего в рождественском турнире

В третий раз любителей волейбола со всей области собрал турнир среди смешанных команд «Рождественский». В этом году в соревнованиях приняли участие 25 команд.

Формат микст-турнира позволяет немного отдохнуть от классики, поскольку проводится по альтернативным правилам. Команда состоит из четырёх игроков – двух мужчин и двух девушек. Мужчинам запрещены подачи мяча в прыжке, верхний прием и верхняя передача. Скидки сверху на сторону соперника запрещены всем игрокам. Результат игры зачастую зависит от того, насколько четко игроки отработают в приеме, страховке и на блоке.

В турнире приняли участие 25 взрослых команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Кроме того, участвовали спортсмены из Приморского и Пинежского районов Архангельской области, а также гости из Ростова и Мурманска.

Все команды были разделены на 8 групп по три команды в каждой (в одной группе – 4 команды). Розыгрыш в группах проводился «в круг». По две команды из каждой группы вышли в 1/16 финальной части, где играли «стыки» на вылет.

По итогам двух дней соревнований определились победители и призеры. Кубок за первое место и золотые медали завоевала сборная Архангельска и Северодвинска «Без амбиций». В финальном матче они одолели команду «Первый спортивный». Они получили серебряные медали. Третье место заняла также сборная команда Архангельска и Новодвинска – «Петровичи».

Кроме того, в первый игровой день состоялся розыгрыш в категории «Дети», где выступали юные спортсмены 2002 г.р. и младше. По итогам розыгрыша «в круг» золотые медали завоевала команда «Юрченко», серебряные – команда «Пихтулов», бронзовые – команда «Арлеон».

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автор: volley29
просмотров: 471
дата: 10.01.17 | 14:55
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