Архангельск: Спорт

В третий раз любителей волейбола со всей области собрал турнир среди смешанных команд «Рождественский». В этом году в соревнованиях приняли участие 25 команд.

Формат микст-турнира позволяет немного отдохнуть от классики, поскольку проводится по альтернативным правилам. Команда состоит из четырёх игроков – двух мужчин и двух девушек. Мужчинам запрещены подачи мяча в прыжке, верхний прием и верхняя передача. Скидки сверху на сторону соперника запрещены всем игрокам. Результат игры зачастую зависит от того, насколько четко игроки отработают в приеме, страховке и на блоке.

В турнире приняли участие 25 взрослых команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Кроме того, участвовали спортсмены из Приморского и Пинежского районов Архангельской области, а также гости из Ростова и Мурманска.

Все команды были разделены на 8 групп по три команды в каждой (в одной группе – 4 команды). Розыгрыш в группах проводился «в круг». По две команды из каждой группы вышли в 1/16 финальной части, где играли «стыки» на вылет.

По итогам двух дней соревнований определились победители и призеры. Кубок за первое место и золотые медали завоевала сборная Архангельска и Северодвинска «Без амбиций». В финальном матче они одолели команду «Первый спортивный». Они получили серебряные медали. Третье место заняла также сборная команда Архангельска и Новодвинска – «Петровичи».



Кроме того, в первый игровой день состоялся розыгрыш в категории «Дети», где выступали юные спортсмены 2002 г.р. и младше. По итогам розыгрыша «в круг» золотые медали завоевала команда «Юрченко», серебряные – команда «Пихтулов», бронзовые – команда «Арлеон».