Выходные, несмотря на непогоду, проходят в Архангельске по-спортивному

Вчера состоялся традиционный «Кросс наций», сегодня приверженцы бега преодолевают маршрут из Холмогор в Архангельск. Любителей здорового образа жизни не останавливают ни дождь, ни холодный ветер.

16 сентября, когда вся страна в 15-й раз отмечала Всероссийский день бега, в столице Поморья, несмотря на проливной дождь, на старт вышли тысячи северян. Спортивный праздник проходил на набережной Северной Двины.

Участники бежали дистанции в 1 000, 4 000 и 8 000 метров в зависимости от возраста. На финише каждый получил небольшой сувенир на память. Особенностью забега этого года в Архангельске стало участие в нем людей с ограниченными возможностями. На 500-метровку вышли 65 параспортсменов.



Сегодня поклонников здорового образа жизни объединила традиционная легкоатлетическая эстафета «Холмогоры–Новодвинск–Архангельск». Забег фактически знаменует собой открытие мероприятий очередных Ломоносовских чтений.



Идея проведения необычной осенней эстафеты была в своё время предложена Ломоносовским фондом и клубом любителей бега «Гандвик». Стартовали участники в Холмогорах, а финишируют – на площади перед главным корпусом САФУ. Именно там в 16 часов организована торжественная встреча легкоатлетов.