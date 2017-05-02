Архангельск: Спорт

В соревнованиях принимали участие спортсмены 14-16 лет. За победу боролись шесть команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Североонежска Плесецкого района и посёлка Октябрьского Устьянского района.

В ходе турнира баскетболисты из города корабелов и Устьянского района взяли верх над своими соперниками, встретившись в решающем поединке за победу в турнире на призы Сергея Быкова. Успех в этом матче праздновали ребята из посёлка Октябрьского, закончив игру со счётом 65:48. Они взяли почётный трофей. В игре за третье место между хозяевами турнира и командой Вельска со счётом 69:61 выиграли новодвинцы.



В первенстве Архангельской области победителем стала баскетбольная дружина Северодвинска. Серебряные медали были вручены новодвинцам, а «бронза» досталась вельчанам.



Своим впечатлением о значимом баскетбольном событии в новодвинской ДЮСШ поделился главный судья соревнований, первый тренер Сергея Быкова Юрий Михайлусов:

- Хотелось бы отметить традиционный высокий уровень обоих турниров. Не обделили своим вниманием и болельщики, которые поддерживали не только своих земляков из Новодвинска, но и гостей. Как всегда на торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали мама Сергея Быкова – Валентина Васильевна и его братья – Андрей и Александр. Они пожелали участникам яркой и бескомпромиссной борьбы на площадке и успеха сильнейшему. Победу же праздновали те, которые считались фаворитами ещё до старта турнира.



Организаторы соревнований назвали лучших игроков, которыми стали: защитник Артём Васин (Новодвинск), нападающий Глеб Мальцев (Северодвинск), центровой Илья Фатеев (Устьянский район), MVP турнира Никита Тюриков (Устьянский район).



В первый соревновательный день состоялись конкурсы среди участников команд. Самыми меткими в пробитии штрафных бросков признаны баскетболисты Октябрьской ДЮСШ. Лучше всех трёхочковые броски пробивал Артём Васин, а конкурс на самый красивый бросок выиграл Илья Фатеев.