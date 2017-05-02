наверх
Новости Архангельска
02 мая, вторник 17:14
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
30.04.17
Итальянский разговорный клуб приглашает к общению на итальянском языке!
233
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
158
01.05.17
Рынок первичного жилья в Архангельске пополнился к Первомаю новыми предложениями
95
01.05.17
В Архангельске стартовал конкурсный отбор «Юных добровольцев России»
86
01.05.17
Юные флорболисты Поморья поборются за трофей на международном детском турнире
85
28.04.17
С 9 по 12 мая архангелогородцев приглашают на ярмарку для дома и дачи
54
28.04.17
Летняя языковая площадка начнёт работать в Архангельске в июне
28
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

В Новодвинске подвели итоги первенства Архангельской области по баскетболу

В соревнованиях принимали участие спортсмены 14-16 лет. За победу боролись шесть команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Североонежска Плесецкого района и посёлка Октябрьского Устьянского района.
В ходе турнира баскетболисты из города корабелов и Устьянского района взяли верх над своими соперниками, встретившись в решающем поединке за победу в турнире на призы Сергея Быкова. Успех в этом матче праздновали ребята из посёлка Октябрьского, закончив игру со счётом 65:48. Они взяли почётный трофей. В игре за третье место между хозяевами турнира и командой Вельска со счётом 69:61 выиграли новодвинцы.

В первенстве Архангельской области победителем стала баскетбольная дружина Северодвинска. Серебряные медали были вручены новодвинцам, а «бронза» досталась вельчанам.

Своим впечатлением о значимом баскетбольном событии в новодвинской ДЮСШ поделился главный судья соревнований, первый тренер Сергея Быкова Юрий Михайлусов:
- Хотелось бы отметить традиционный высокий уровень обоих турниров. Не обделили своим вниманием и болельщики, которые поддерживали не только своих земляков из Новодвинска, но и гостей. Как всегда на торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали мама Сергея Быкова – Валентина Васильевна и его братья – Андрей и Александр. Они пожелали участникам яркой и бескомпромиссной борьбы на площадке и успеха сильнейшему. Победу же праздновали те, которые считались фаворитами ещё до старта турнира.

Организаторы соревнований назвали лучших игроков, которыми стали: защитник Артём Васин (Новодвинск), нападающий Глеб Мальцев (Северодвинск), центровой Илья Фатеев (Устьянский район), MVP турнира Никита Тюриков (Устьянский район).

В первый соревновательный день состоялись конкурсы среди участников команд. Самыми меткими в пробитии штрафных бросков признаны баскетболисты Октябрьской ДЮСШ. Лучше всех трёхочковые броски пробивал Артём Васин, а конкурс на самый красивый бросок выиграл Илья Фатеев.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: novadmin
просмотров: 52
дата: 02.05.17 | 16:46
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080