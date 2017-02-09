Архангельск: Спорт

Филиал федеральной сети "Юниор" откроется в Архангельской области уже в эти выходные. Онега станет шестым городом региона, где дети с 3 до 7 лет получат возможность приобщиться к самому массовому виду спорта.

Детские футбольные школы "Юниор" уже год успешно работают в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. В эти выходные к ним присоединится футбольная школа "Юниор" в городе Онега.



Открытие футбольной школы в Онеге затянулось на полгода, основными сложностями, как и в большинстве городов Архангельской области, стали малое количество спортивных залов и отсутствие детских тренеров. Однако благодаря активной жизненной позиции местного населения и руководства города, уже в эти выходные детская футбольная школа распахнет свои двери для дошколят.



Всего же международная сеть детских футбольных школ "Юниор" на сегодняшний день присутствует более чем в 180 городах (344 филиала) России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сингапура. В ней занимается более 26 тыс. детей.







