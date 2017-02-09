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Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

В Онеге откроется футбольная школа для самых маленьких спортсменов

Филиал федеральной сети "Юниор" откроется в Архангельской области уже в эти выходные. Онега станет шестым городом региона, где дети с 3 до 7 лет получат возможность приобщиться к самому массовому виду спорта.
Детские футбольные школы "Юниор" уже год успешно работают в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. В эти выходные к ним присоединится футбольная школа "Юниор" в городе Онега.

Открытие футбольной школы в Онеге затянулось на полгода, основными сложностями, как и в большинстве городов Архангельской области, стали малое количество спортивных залов и отсутствие детских тренеров. Однако благодаря активной жизненной позиции местного населения и руководства города, уже в эти выходные детская футбольная школа распахнет свои двери для дошколят. 

Всего же международная сеть детских футбольных школ "Юниор" на сегодняшний день присутствует более чем в 180 городах (344 филиала) России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Сингапура. В ней занимается более 26 тыс. детей. 



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автор: Юниор А.
просмотров: 126
дата: 09.02.17 | 16:16
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