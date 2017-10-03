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В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал

сегодня 17:05
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В школе №93 завершился капитальный ремонт спортивного зала. На церемонии открытия присутствовали представители правительства и администрации города.
 
 
 
 
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Более 1 миллиона 800 тысяч рублей было выделено из консолидированного бюджета на улучшение условий для занятий физкультурой и спортом. Были покрашены стены, уложено современное напольное покрытие, отремонтирована раздевалка. В итоге зал стал намного светлее и даже визуально стал выглядеть больше. Также в школу было закуплено современное спортивное оборудование. 

Школа №93 хоть и находится на территории Архангельска, но считается сельской. Именно это обстоятельство позволило ей войти в специальную программу ремонта спортзалов в учебных заведениях, находящихся в сельской местности. Из федерального и областного бюджетов было привлечено более 90 процентов от общей суммы, необходимой для проведения капитального ремонта.

Стоит подчеркнуть, что только в рамках реализации программы капитального ремонта спортзалов в сельских школах за три года было кардинально обновлено 38 спортзалов. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 78 миллионов рублей. 

Автор: minobr
122 0
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