В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал

Более 1 миллиона 800 тысяч рублей было выделено из консолидированного бюджета на улучшение условий для занятий физкультурой и спортом. Были покрашены стены, уложено современное напольное покрытие, отремонтирована раздевалка. В итоге зал стал намного светлее и даже визуально стал выглядеть больше. Также в школу было закуплено современное спортивное оборудование.



Школа №93 хоть и находится на территории Архангельска, но считается сельской. Именно это обстоятельство позволило ей войти в специальную программу ремонта спортзалов в учебных заведениях, находящихся в сельской местности. Из федерального и областного бюджетов было привлечено более 90 процентов от общей суммы, необходимой для проведения капитального ремонта.



Стоит подчеркнуть, что только в рамках реализации программы капитального ремонта спортзалов в сельских школах за три года было кардинально обновлено 38 спортзалов. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 78 миллионов рублей.