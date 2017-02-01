Архангельск: Спорт

В то время как восемь игроков «Водника» представляют регион на международной арене, остальные их партнеры решили встать на лыжи.

Сегодня с утра спортсмены отправились в деревню Малые Карелы на лыжный стадион им. В.С. Кузина. Получив весь необходимый инвентарь, они отправились на дистанцию 5 км.



- Бег на лыжах – это хороший способ разнообразить тренировочный процесс. Хорошо, что в структуре нашего учреждения есть такие спортивные объекты, как лыжный стадион. Очень здорово, что мы смогли выбраться за город и подышать свежим воздухом. Как говорят врачи, это укрепляет иммунитет и является отличной тренировкой для сердечно-сосудистой системы, - отметил старший тренер «Водника» Николай Ярович.



Свой следующий матч «Водник» проведет 9 февраля, когда на своем льду примет «Уральский трубник».